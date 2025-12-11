«Мы не повторим ошибки»: мигрантов будут приглашать в Новосибирск на конкретные объекты

Общим трендом в Новосибирской области будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на итоговой пресс-конференции.

— Глобально, совсем без дополнительных рабочих рук мы, конечно, обойтись не сможем, но тренд будет на сокращение. В принципе это уже произошло, — констатировал глава региона.

Он напомнил, что когда речь об этом зашла впервые, многие боялись, что «все встанет, остановится стройка» и т.д. За последние полтора года количество иностранных рабочих на объектах Новосибирской области сократилась, но пока ничего не остановилось и никакого кризиса пока не наблюдается.

— Хотя тут нужно учитывать эффект охлаждения экономики. Когда она будет восстанавливаться, потребность в рабочих руках будет расти, и очевидно, что иностранные рабочие будут возвращаться. Однако мы уже не будем допускать прежних ошибок. Иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты в определенном количестве, — подчеркнул Травников.

Напомним, с 18 декабря муниципальное предприятие МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. В мэрии пояснили, что дефицит кадров в троллейбусном парке составляет около 30%. У коммерческих перевозчиков до 40% водителей трудовые мигранты.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавится деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

В середине ноября в России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее эксперт рассказывал Infopro54 о том, что новосибирские компании начали в складчину нанимать трудовых мигрантов.