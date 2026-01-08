В Новосибирске семьи учеников получат разовую выплату по национальному проекту

Семьи с детьми, которые пойдут в школу в 2026 году, получат единовременную выплату от государства в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Помощь будет доступна первоклассникам из многодетных семей.

Многодетные семьи, ожидающие первоклассников, смогут получить единовременную выплату в рамках национального проекта «Семья». В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 7238 семей в Новосибирске.

— Эта выплата призвана помочь родителям собрать ребенка в школу: приобрести необходимую одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и всё необходимое для успешного старта в школьной жизни, — комментируют в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

