В Новосибирске семьи учеников получат разовую выплату по национальному проекту

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В прошлом году новосибирцы воспользовались этой мерой поддержки 7238 раз

Семьи с детьми, которые пойдут в школу в 2026 году, получат единовременную выплату от государства в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Помощь будет доступна первоклассникам из многодетных семей.

Многодетные семьи, ожидающие первоклассников, смогут получить единовременную выплату в рамках национального проекта «Семья». В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 7238 семей в Новосибирске.

— Эта выплата призвана помочь родителям собрать ребенка в школу: приобрести необходимую одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и всё необходимое для успешного старта в школьной жизни, — комментируют в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

