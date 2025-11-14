«Копеечных лекарств скоро не будет»: в новосибирских аптеках физраствор подорожал более чем на 40%

В Новосибирской области сильно подорожал физраствор (раствор хлорида натрия 0,9%). В аптеках цены на него с начала года выросли более чем на 40%.

Согласно сводкам Новосибирскстата, в январе 2025 года средняя цена 100 мл физраствора для приготовления инъекционных растворов лекарственных средств составляла 26,59 рубля. В сентябре – 37,40 рубля. То есть за девять месяцев препарат подорожал на 40,6%. Наблюдаемая инфляция выше.

— Физраствор в ампулах я покупаю каждые два-три месяца. Родители пожилые, у них хронические заболевания, а это значит — регулярные уколы. Стандартная пачка стоит уже около 70 рублей. По чекам я смотрела — в прошлом году было дешевле на 60%, — рассказала редакции Infopro54 жительница Новосибирска Ирина Бирюкова.

В 2024 года в ряде российских регионов был дефицит физраствора. Новосибирская область тоже попадала в этот список. Но, как заявляли представители клиник, длился этот дефицит недолго и к серьезным проблемам не привел.

— Дефектуры как таковой в конце 2024 года мы не заметили. Были изменения в графиках поставок физраствора в упаковке по 200 мл, 500 мл который используются для инфузий. Для инъекций физраствор отгружался без изменений. Цены поставщик начал поднимать в феврале этого года, — сообщили Infopro54 в одной из новосибирских оптовых фармкомпаний.

Участники фармацевтического рынка, отвечая на вопрос редакции о ценах на физраствор и возможных причинах дефектуры, советовали обратить внимание на бум капельниц «здоровья, красоты, похудения и всего прочего». Сейчас это действительно стало очень распространенной услугой в частных медицинских центрах. Во многих «коктейлях» используется физраствор.

Еще одной тема, о которой стоит говорить в связи с изменениями цен на физраствор, это в принципе подорожание лекарств, называемых «копеечными». Понятно, что в буквальном смысле ни один лекарственный препарат сейчас не стоит меньше рубля. Речь идет о таблетках, мазях, порошках, которые принято иметь в домашней аптечке и которые всегда стоили недорого. Такие лекарства не выкладывают на прилавки аптек, но покупатели их еще не забыли и постоянно спрашивают.

— Безрецептурные обезболивающие, антисептики, мази, которым лечат ушибы и растяжения, то, что пожилые люди называют «сердечными каплями» и т.д. с это все относительно недорогие лекарства. Но цены на них растут сильнее, чем на дорогие препараты. Копеечных лекарств скоро совсем не будет. Видимо, считается, что покупатели не заметят разницы между 30 и 40 рублями. Но пенсионеры замечают и расстраиваются. Они продолжают лечиться этими лекарствами, даже если им советуют современные аналоги, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 фармацевт одной из новосибирских аптек.

Согласно данным официальной статистики, в 2025 году в Новосибирской области валидол подорожал на 21,74%, гепариновая мазь — на 17%, кеторол — на 15,8%, аспирин — на 11,5%.

Ранее редакция рассказывала, что происходит с ценами на сливочное масло, мясо и картофель.