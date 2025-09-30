В Новосибирске откроют еще два съезда на развязке четвертого моста

На левобережной развязке нового моста через Обь в Новосибирске подрядчик почти завершил строительство съезда 6.1. После его открытия можно будет добраться с улицы Станиславского до ТЭЦ-2. Планируется, что съезд заработает в начале октября. Это будет уже шестой доступный для транспорта съезд на развязке на левом берегу.

Как сообщает Группа «ВИС», в ноябре планируется открыть еще один новый съезд с эстакадой над площадью Энергетиков — номер 6.2. Монолитные работы на нём завершены, идёт обратная засыпка подпорных стен. После запуска съезда левый поворот с улицы Станиславского для троллейбусов и другого общественного транспорта будет закрыт, что даст автомобилистам прямой выезд с площади Труда в сторону аэропорта. Это существенно разгрузит транспортные потоки и сделает движение более удобным.

На других участках развязки также кипит работа: продолжается монтаж акустических экранов. На эстакаде съезда 8 устанавливают рельсовые пути для трамваев и парапеты. Всего на левом берегу предусмотрено 25 съездов развязки.

На мостовом переходе завершается подготовка к открытию движения. Парапетные блоки покрашены на 70%, устанавливаются мачты освещения. Торжественное открытие объекта запланировано на 6 декабря 2025 года.

Напомним, четвертый мост через Обь в Новосибирске строят с декабря 2017 года. Сроки открытия моста постоянно сдвигались.

Ранее редакция сообщала о том, что новую схему движения ввели на новосибирском «кольце ада» с 11 сентября.