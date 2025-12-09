Рекламодателям

Купюры возвращаются в кошельки: новосибирцы стали меньше снимать наличку в банках

  • 09/12/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Купюры возвращаются в кошельки: новосибирцы стали меньше снимать наличку в банках
При этом поступления денежных средств на счета жителей региона также сократились

В третьем квартале 2025 года новосибирцы сняли со счетов, в том числе через банкоматы, 308 млрд рублей наличных средств. Для сравнения: по итогам третьего квартала 2024 года —323 млрд. При этом поступления налички на счета, в том числе через банкоматы, уменьшились и составили 282 млрд рублей (годом ранее — 294 млрд), об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ в ответ на запрос Infopro54.

Участники рынка, опрошенные редакцией не исключили, что часть денежного оборота ушла в тень, а также предположили, что новосибирцы оставляют на руках часть налички на случай сбоев в банковском обслуживании.

— В последнее время мы довольно часто сталкиваемся с блокировками интернета, и, как правило, это происходит в самый неподходящий для человека момент: когда нужно оплатить покупку в магазине или доставке, счет в ресторане или поездку в такси. В результате наличка вновь начала возвращаться в кошельки людей, — отметили собеседники редакции.

По Сибири в целом в третьем квартале были выданы 1,429 трлн рублей налички — на 9 млрд больше, чем в третьем квартале 2024 года. Рост выдач наблюдался в семи регионах округа. Больше всего интерес к наличке вырос в Алтайском крае (+10 млрд к 2024 году).  Поступление средств на счета выросло в пяти регионах СФО.

В целом по стране объем наличных денег в обращении в третьем квартале увеличился до 659 млрд рублей (до 18,6 трлн), следует из данных ЦБ. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперты, на которых ссылались федеральные СМИ, также связывали ситуацию с участившимися сбоями мобильного интернета, с усилением банковского контроля с 1 сентября, когда ужесточились проверки переводов между физлицами и стало сильнее контролироваться снятие наличных.

Между тем в ходе трансляции заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего 8 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо усилить контроль за обращением наличных денег.

Вице-премьер Александр Новак в своем докладе сообщил, что правительство РФ разработало и утвердило план структурных изменений в экономике на период до 2030 года. В его состав входит план «обеления экономики». Он состоит из шести разделов по секторам, где проблема «обеления» стоит наиболее остро. Среди них оборот наличных денежных средств и цифровых валют, а также нелегальное кредитование.

— Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства – члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории страны, — подчеркнул Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области с января по сентябрь 2025 года направили в Банк России более 430 жалоб, связанных с блокировкой банковских карт или приостановкой переводов. Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети.

2 082

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
