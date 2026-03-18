Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

РЦК Новосибирской, Пермской и Нижегородской областей и пермская компания «Промобот» разрабатывают учебную площадку — «Фабрику процессов» по внедрению робототехнических устройств.

Напомним, на пленарном заседании «МашЭкспо Сибирь» в начале марта руководитель компании «Промобот» Максим Чугунов сообщал, что для выполнения целевого ориентира, новосибирские компании в ближайшие годы должны установить на своих производствах минимум 664 робота. Наиболее актуальны эти технологии в сфере машиностроения (374), производстве продуктов питания и товаров народного потребления (166), металлургии и металлообработке (130), химической промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов (115), деревообработке и целлюлозной промышленности (45).

Ранее редакция сообщала о том, что зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области в 2025 году выросли на 67%. Эксперты кадрового рынка не исключали, что эта динамика сохранится в 2026 году.