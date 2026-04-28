Более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске

Новосибирская область попала в топ регионов с самым большим количеством граждан, желающих работать, но по разным причинам не официально не трудоустроенных. Кадровый резерв в регионе по итогам 2025 года составлял более 101 тысячи человек, посчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это 7,5% от нынешнего числа трудящихся (по стране — 5,9%).

В состав резерва входят как официальные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить.

На одну вакансию в центрах занятости региона, по данным компании, приходится 3,2 потенциальных соискателя из кадрового резерва (по России — 2,6).

— За последние пять лет совокупная численность кадрового резерва в России снизилась с 7 до 4,4 млн человек, то есть на 2,6 млн. Последовательное сокращение наблюдается по всем трем компонентам: безработным, потенциальной рабочей силе и группе желающих работать. Изменения на рынке труда носят не краткосрочный, а структурный характер: сокращение резерва происходит последовательно из года в год без признаков разворота тренда, что указывает на постепенное исчерпание доступного трудового потенциала, — констатирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В топ-10 регионов с большим кадровым резервом попали Иркутская и Кемеровская области — 124 тысяч и 100 тысяч человек соответственно. Для сравнения, на первом месте Дагестан — 344 тысячи человек, на втором Московская область — 241 тысяча.

В большинстве регионов страны, как и в Новосибирске, кадровый резерв по численности превышает количество открытых вакансий. Максимальное число соискателей на одно рабочее место зафиксировано в Ингушетии — 282 человека на вакансию.

— При этом большое количество «резервистов», которые могли бы претендовать на одну открытую вакансию, не всегда отражает реальную ситуацию на рынке труда. Значительная часть граждан, формально входящих в кадровый резерв, может быть фактически занята в неформальном секторе: малом бизнесе, семейном хозяйстве или сезонных работах, — не исключает Трубникова.

Напомним, по данным Новосибирскстата, в Новосибирской области зарегистрировано 1,35 млн человек занятых в различных отраслях экономики региона. Официально безработными числятся 37,3 тысячи человек (2,7%). Речь идет о жителях региона в возрасте от 15 лет и старше. По оценкам Минфина Новосибирской области, около 200 тысяч жителей региона работают неофициально и прячут свои доходы. Ведомство настаивало на проверке их доходов совместно с налоговой и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Ранее редакция сообщала о том, что кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов. Каждая седьмая вакансия на рынке труда региона предполагает работу на вахте.