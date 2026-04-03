Русификация косметики и бытовой химии: в Новосибирске увеличивается доля товаров с названиями, написанными кириллицей

В новосибирских магазинах становится больше товаров с переписанными названиями. Раньше они писались по-английски, теперь — кириллицей. Активнее всего такие перемены идут в категории товаров «косметика» и «бытовая химия». К закону «о русификации», который вступил в силу 1 марта 2026 года, эти изменения отношения не имеют. Это долгоиграющие последствия ухода западных компаний из России.

Замена названий выглядит так: например, если раньше чистящее средство называлось «Cif», то теперь то же название пишется русскими буквами — «Сиф», дезодорант был «Rexona», стал — «Рексона». Во многих торговых точках сейчас можно наблюдать этот переход с латиницы на кириллицу: рядом стоят товары с разными вариантами названий. В этом убедился журналист Infopro54, посетивший несколько городских супермаркетов и специализированных магазинов косметики и бытовой химии.

На фотографиях видно, что производители стремятся сделать переход максимально плавным и не бросающимся в глаза. Прежними остаются шрифты и цветовая гамма. Нередко на английском остаются слова в описании запаха или какого-то другого свойства товара. Меняется только написание названия.

Этот кириллический ребрендинг начался в 2023 году, когда активы ушедших из России западных компаний перешли к новым владельцам. Одной из первых компаний, которая заменила латиницу кириллицей в названиях своих товаров, стала LAB Industries (ООО «Хенкель Рус»), которой были проданы российские заводы германского производителя косметики и бытовой химии Henkel. Так, на полках российских магазинов бренды бытовой химии и косметики «Persil», «Vernel», «Bref», «Syoss», «Fa» стали называться «Персил», «Вернель», «Бреф», «Сьёсс», «Фа». Изменения, которые видны на полках магазинов сейчас, касаются брендов, которые выпускал британский производитель продуктов питания и повседневного спроса Unilever. О том, что ее российское подразделение «Юнилевер Русь» регистрирует товарные знаки на кириллице, стало известно в 2024 году. В том же году Unilever продала свой бизнес в России группе «Арнест». Постепенно на полках вместо «Dove», «Domestos», «Cif», «Rexona», «Axe» стали появляться «Дав», «Доместос», «Сиф», «Рексона», «Акс».

— Процесс ребрендинга требует времени: есть юридические процедуры, технологические изменения и т.д. К тому же у компаний и их торговых партнеров, как правило, есть определенный запас упаковки и товаров в прежнем оформлении. Поэтому неудивительно, что реализацию решений, принятых еще год-два назад, на полках магазинов мы видим сейчас. С точки зрения маркетинга постепенная смена написания названия — когда рядом могут стоять товары под англоязычным и русскоязычным названиями — это вполне оправданная стратегия. Потребители привыкают к названиям и оформлению, и резкие перемены могут повлиять на лояльность к бренду. Производители стремятся сохранять свою аудиторию. В том числе поэтому мы видим не перевод английских слов на русский язык, а транслитерацию. Слова остаются все теми же, иностранными, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

Эксперты считают, что в перспективе и другие группы товаров могут затронуть подобные изменения. Но быстрой тотальной русификации на полках пока никто не ждет. Большинство брендов — зарубежных или в недавнем прошлом зарубежных, а теперь представленных в кириллическом написании — являются зарегистрированными товарными знаками, и нормы закона «о русификации» на них не распространяются.

