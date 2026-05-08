Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

В Новосибирске 9 мая, в честь 81-й годовщины Великой Победы, будут действовать ограничения на движение автотранспорта. В связи с этим изменится и расписание общественного транспорта.

С 7:00 до 14:00 в День Победы будут закрыты для проезда автомобилей следующие участки:

Красный проспект: от улицы Фабричной до Гоголя;

улица Крылова: от Советской до Мичурина;

улица Фрунзе: от Советской до Мичурина;

улица Орджоникидзе: от Советской до Каменской;

Октябрьская магистраль: от Красного проспекта до Серебренниковской и от Серебренниковской до Каменской;

улица Кирова: от Каменской до улицы Восход.

В период с 14:00 до 23:00 будут введены следующие ограничения:

на Красном проспекте — между улицами Советской и Фрунзе;

на улице Орджоникидзе — между Советской и Мичурина;

на Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до Серебренниковской.

Из-за ограничений маршруты общественного транспорта временно изменятся:

Автобусы № 5 и 28 будут ездить от Октябрьского моста до улицы Гоголя через Большевистскую улицу, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советскую улицу, Нарымскую улицу, улицу Челюскинцев, снова улицу Гоголя, а затем по обычным маршрутам;

Автобусы № 8, 21 и 54 поедут от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали, минуя Красный проспект и Советскую улицу. После этого они продолжат движение по прежним маршрутам;

Автобус № 13 будет следовать от улицы Большевистской до улицы Гоголя через площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советскую улицу и снова улицу Гоголя. Затем он поедет по привычному маршруту.

В пресс-центре мэрии сообщили, что изменения коснутся и троллейбусных маршрутов:

Троллейбус № 5 в праздничный день будет следовать от площади Калинина до улицы Кирова, проходя по Красному проспекту, улице Гоголя, улице Челюскинцев, Нарымской, Советской и снова по Красному проспекту до улицы Большевистской, затем по улице Восход, после чего продолжит движение по привычному маршруту.

Маршрут № 10 в честь праздника изменит свой путь от улицы Бориса Богаткова до Вокзальной магистрали, проехав по улицам Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект и Советская. После этого троллейбус вернётся к своему обычному маршруту.

Троллейбус № 13 в день торжества будет курсировать от Писарева до Большевистской, двигаясь по Красному проспекту, улицам Гоголя, Челюскинцев, Нарымской, Советской и завершая путь по Красному проспекту в соответствии с обычным расписанием.

Расписание маршрутных такси также претерпит изменения:

Маршрут № 8 будет начинаться от улицы Военной и заканчиваться на вокзале Новосибирск-Главный, следуя по улицам Семьи Шамшиных, Гоголя и Челюскинцев.

Маршрутное такси № 44 будет отправляться от Вокзальной магистрали и прибывать на улицу Кирова, проезжая по Советской, Красному проспекту, площади Инженера Будагова, улице Большевистской и улице Восход.

Маршрутные такси № 44а и № 45 будут курсировать от улицы Кирова до Вокзальной магистрали, следуя по улице Восход, Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту и Советской, а затем продолжат движение по существующей схеме.

9 мая с 10:00 до 22:00 также будет закрыт для движения участок улицы Станиславского, от площади Станиславского до улицы Котовского. Автобусы и другие виды общественного транспорта будут следовать по альтернативным маршрутам.

Для получения подробной информации о временных изменениях в схеме движения рекомендуется посетить сайт пресс-центра городской администрации.

Ранее редакция сообщала о том, на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики.