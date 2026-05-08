Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Корректировки затронут транспорт, который идет по центральным улицам города

В Новосибирске 9 мая, в честь 81-й годовщины Великой Победы, будут действовать ограничения на движение автотранспорта. В связи с этим изменится и расписание общественного транспорта.

С 7:00 до 14:00 в День Победы будут закрыты для проезда автомобилей следующие участки:

  • Красный проспект: от улицы Фабричной до Гоголя;
  •  улица Крылова: от Советской до Мичурина;
  •  улица Фрунзе: от Советской до Мичурина;
  • улица Орджоникидзе: от Советской до Каменской;
  • Октябрьская магистраль: от Красного проспекта до Серебренниковской и от Серебренниковской до Каменской;
  • улица Кирова: от Каменской до улицы Восход.

В период с 14:00 до 23:00 будут введены следующие ограничения:

  • на Красном проспекте — между улицами Советской и Фрунзе;
  • на улице Орджоникидзе — между Советской и Мичурина;
  • на Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до Серебренниковской.

Из-за ограничений маршруты общественного транспорта временно изменятся:

  • Автобусы № 5 и 28 будут ездить от Октябрьского моста до улицы Гоголя через Большевистскую улицу, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советскую улицу, Нарымскую улицу, улицу Челюскинцев, снова улицу Гоголя, а затем по обычным маршрутам;
  • Автобусы № 8, 21 и 54 поедут от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали, минуя Красный проспект и Советскую улицу. После этого они продолжат движение по прежним маршрутам;
  • Автобус № 13 будет следовать от улицы Большевистской до улицы Гоголя через площадь Инженера Будагова, Красный проспект, Советскую улицу и снова улицу Гоголя. Затем он поедет по привычному маршруту.

В пресс-центре мэрии сообщили, что изменения коснутся и троллейбусных маршрутов:

  • Троллейбус № 5 в праздничный день будет следовать от площади Калинина до улицы Кирова, проходя по Красному проспекту, улице Гоголя, улице Челюскинцев, Нарымской, Советской и снова по Красному проспекту до улицы Большевистской, затем по улице Восход, после чего продолжит движение по привычному маршруту.
  • Маршрут № 10 в честь праздника изменит свой путь от улицы Бориса Богаткова до Вокзальной магистрали, проехав по улицам Кирова, Восход, Большевистская, Красный проспект и Советская. После этого троллейбус вернётся к своему обычному маршруту.
  • Троллейбус № 13 в день торжества будет курсировать от Писарева до Большевистской, двигаясь по Красному проспекту, улицам Гоголя, Челюскинцев, Нарымской, Советской и завершая путь по Красному проспекту в соответствии с обычным расписанием.

Расписание маршрутных такси также претерпит изменения:

  • Маршрут № 8 будет начинаться от улицы Военной и заканчиваться на вокзале Новосибирск-Главный, следуя по улицам Семьи Шамшиных, Гоголя и Челюскинцев.
  • Маршрутное такси № 44 будет отправляться от Вокзальной магистрали и прибывать на улицу Кирова, проезжая по Советской, Красному проспекту, площади Инженера Будагова, улице Большевистской и улице Восход.
  • Маршрутные такси № 44а и № 45 будут курсировать от улицы Кирова до Вокзальной магистрали, следуя по улице Восход, Большевистской, площади Инженера Будагова, Красному проспекту и Советской, а затем продолжат движение по существующей схеме.

9 мая с 10:00 до 22:00 также будет закрыт для движения участок улицы Станиславского, от площади Станиславского до улицы Котовского. Автобусы и другие виды общественного транспорта будут следовать по альтернативным маршрутам.

Для получения подробной информации о временных изменениях в схеме движения рекомендуется посетить сайт пресс-центра городской администрации.

Ранее редакция сообщала о том, на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : общественный транспорт изменение маршрута День Победы

176
0
0
Предыдущая статья
Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Автор: Мария Гарифуллина

В мае 2026 года делегация из Санкт-Петербурга отправится в Новосибирск для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы. Согласно документации закупки, опубликованной Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением «Дом ветеранов», историко-патриотическая поездка организована для 20 представителей общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Поездка запланирована на период май — июнь 2026 года. Делегация пробудет в Городе трудовой доблести Новосибирске четыре дня, не считая времени нахождения в пути. Из бюджета Санкт-Петербурга на поездку выделено более 2 миллионов рублей.

Читать полностью

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Читать полностью

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

Читать полностью

Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

Автор: Артем Рязанов

В этом году для горожан и туристов будут открыты пять муниципальных пляжей в парках «У моря Обского» и «Бугринская роща», а также платный пляж в парке отдыха «Звезда» на Обском водохранилище.

В настоящее время на пляжах парков «Бугринская роща» и «У моря Обского» идут подготовительные работы к пляжному сезону 2026 года. Водолазы обследуют дно водоёмов, проводится подготовка инфраструктуры: устанавливаются летние души, ногомойки, питьевые фонтаны, лежаки и кабины для переодевания. Также проверяются состояние воды и песка, говорится в ответе управления культуры мэрии и департамента по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Автор: Артем Рязанов

Завтра, 8 мая, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие летнего сезона с запуском фонтана. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, в 19:00 начнётся праздничный концерт, а в 20:00 состоится запуск фонтана.

В честь Дня Победы фонтан будет сопровождать музыка военных лет. В парке «Первомайский» также запустят фонтан к 9 мая. Остальные городские фонтаны уже функционируют: в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Берёзовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

Читать полностью

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Общество

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Город Общество

Пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону

Общество

Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Власть

Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

Бизнес Недвижимость Рынки

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Бизнес Власть Общество

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Общество

Энергетики опубликовали график отключений горячей воды в Новосибирске

Бизнес

Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Общество

В Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ

Власть

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности