Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

В мае 2026 года делегация из Санкт-Петербурга отправится в Новосибирск для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы. Согласно документации закупки, опубликованной Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением «Дом ветеранов», историко-патриотическая поездка организована для 20 представителей общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Поездка запланирована на период май — июнь 2026 года. Делегация пробудет в Городе трудовой доблести Новосибирске четыре дня, не считая времени нахождения в пути. Из бюджета Санкт-Петербурга на поездку выделено более 2 миллионов рублей.

Программа пребывания, которую предстоит согласовать с заказчиком, включает обширный культурно-исторический блок. Для гостей из Северной столицы организуют обзорную экскурсию по городу, а также автобусную экскурсию по Академгородку. В числе запланированных мероприятий — возложение цветов к Мемориальному комплексу «Защитникам Отечества». Кроме того, участники посетят Новосибирский областной краеведческий музей, музей «Городская усадьба Ново-Николаевска», музей «Галерея времени», а также Новосибирский зоопарк. Для делегации также предусмотрена прогулка на теплоходе по реке Обь.

