В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

В Новосибирске из-за сильных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Запрос есть от владельцев самых разных транспортных средств: от малолитражек до фур и спецтехники. Infopro54 собрал данные о рынке отогрева авто и поговорил с его участниками.

По данным онлайн-справочников, в январе 2026 года в Новосибирске работает более 200 выездных бригад, оказывающих услуги по отогреву автомобилей. На рынке представлены мелкие компании, частные лица и несколько крупных служб, которые заявляют о десятках собственных экипажей «скорой помощи для авто». Их загрузка напрямую зависит от цифр, которые показывают уличные термометры. «Высокий сезон» — это сильные морозы. Прошлой зимой их почти не было. В этом году погода дает бригадам заработать.

— Как только температура снизилась до -30, сразу пошел рост заказов. Если, например, при морозе в -15-17 градусов у нас за день от 10 до 20 заказов, то в последние три дня — минимум 40 вызовов. Особенно много было обращений в воскресенье, 18 января. Продержится высокий спрос еще как минимум сутки после ослабления морозов, потому многие автовладельцы от поездок в -30 отказываются, а потом хотят вернуть свои замерзшие машины к жизни, — рассказал Infopro54 директор компании «GreemGorod» Дмитрий Данькевич.

Средняя цена на комплексный отогрев легкового автомобиля с подзарядкой аккумулятора в сезон составляет от 2500 до 3500 рублей. Стоимость может меняться в зависимости от конкретной компании и дополнительных услуг. В сильные морозы цены, как правило, тоже растут.

— В прошлом году отогрев двигателя тепловой пушкой стоил около 3000 рублей. Этой зимой — 3500 рублей. Если морозы серьезные, то услуга дорожает: там еще идет зарядка аккумулятора и другие обстоятельства могут быть. Отогрев легкового автомобиля может обойтись в 4000-5000 рублей. Отогрев фур на трассе и спецтехники, конечно, стоит еще дороже. Там идет почасовая оплата, — говорит индивидуальный предприниматель Сергей Ч.

Некоторые компании взимают плату только в случае успешного запуска двигателя, другие могут брать плату за выезд, если автомобиль не удалось завести по причине технической неисправности. Также цена может быть выше в ночное время и при выезде в отдаленные районы города.

