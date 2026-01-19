Уходит эпоха: основатель «Краснообск.Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Одна из старейших строительных компаний Новосибирска — ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» — находится в стадии ликвидации. Судя по данным ЕГРЮЛ, в эту процедуру застройщик вошел с ноября 2025 года. Ликвидатором компании является директор и основатель Виктор Плахотников.

— Ситуация в стране и на строительном рынке такова, что лично я не нашел другого решения. Какие-то строительные компании возводили свои объекты на кредитные средства, я чужих денег никогда не брал и строил на свои. Сейчас построить не проблема, но продать жилье очень сложно. И что тогда с ним делать? Судя по словам Хуснуллина (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Ред), есть риск, что в 2027 году стройка вообще может замереть. И что дальше? Все это в совокупности и вынудило меня принять решение о ликвидации компании. Обидно, но дело даже не в деньгах. Сегодня строить жилье все равно что копать в пустыне колодец, который никому не нужен, —пояснил Infopro54 Виктор Плахотников.

Он отметил, что вероятность похожих решений сейчас изучают и другие застройщики Новосибирска.

— Но кто-то из них помоложе и поэтому готов рисковать и идти по неизведанному пути. Кто-то набрал кредитов и вынужден по ним рассчитываться, а для этого продолжает строить, не понимая когда и как продаст свои квартиры. Я так не хочу, — констатировал собеседник редакции.

По данным сайта ЕРЗ.РФ, в 2025 году ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» сдала 8706 м² жилья. На сайте застройщика отмечается, что финальный в истории девелопера жилой дом по ул.Писарева,42 (корпус 2) введен в эксплуатацию 02.09.2025 года. Всего в портфеле компании 63 сданных объекта.

— Все обязательства мы выполнили, все квартиры распродали. Многими нашими домами управляют наши УК, где я являюсь генеральным директором. То есть через УК мы продолжим выполнение гарантийных обязательств перед покупателями и подрядчиками, — сообщил Виктор Плахотников.

По его словам, окончательную точку в истории компании «Краснообск. Монтажспецстрой» планируется поставить 20 февраля этого года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» было создано в 1995 году. Уставный капитал — 156,4 млн рублей. Учредителями компании являются Виктор Плахотников (47,5%), Иван Ситник (17.5%), Николай Филипенко (17,5%), Дмитрий Кайков (17,5%). Выручка застройщика за 2024 год составила 254,7 млн руб. (+2597%), чистая прибыль — 639,5 млн руб. (+7%).

В 2022 году компания входила в топ-10 застройщиков Новосибирска по объему сданного жилья (7 место). В 2023 году принимала участие в первом тендере на право заключения договора о комплексном развитии территории за «Локомотив Ареной».

— Довольно тихий в смысле медиа-рефлексии, но значимый для рынка уход. «КМС» был очень видным оператором эконом-сегмента Новосибирска. Настолько, что его дома-башни, очень узнаваемые (несмотря на свою очевидную одинаковость внутри КМС-овской продуктовой линейки) стали мемом, знаком эпохи. Ну да, одиозным, критикуемым мемом. Но ведь мемом же! Про такое говорят — «Ушла эпоха». И в данном случае, это вовсе не натяжка, — прокомментировал уход компании журналист, специализирующийся на освещении рынка недвижимости Новосибирска Игорь Смольников.

По данным сервиса Контур.Фокус, Виктор Плахотников владеет несколькими компаниями, которые занимаются управлением недвижимым имуществом, подготовкой строительных участков, а также строительством зданий и сооружений.

Ранее редакция сообщала о том, что за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов.