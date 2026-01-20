Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу аниматоров в костюмах животных на улице Ленина. По словам представителей профильных департаментов, эта деятельность не была согласована с городскими властями и не имела законных оснований.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики городской администрации сообщил, что участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской перекрыли для установки световых инсталляций и фотозон на фестивале новогодних арт-объектов. Коммерческие мероприятия, работа аниматоров или платные фотосессии не предусмотрены. Ведомство не заключало договоров с аниматорами.

Жители неоднократно жаловались на навязывание услуг, незаконную продажу сувениров и использование сов для фотосъемок. В ответ на это мэрия направила официальное обращение в Управление МВД по Новосибирску.

Власти попросили полицию усилить патрулирование улицы Ленина, чтобы предотвратить возможные правонарушения.

В Департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства пояснили Om1 Новосибирск, что на этой территории официально работали только операторы торгового обслуживания в единообразных домиках, согласованных с главным новогодним партнером.

— Для подтверждения статуса официального оператора торгового обслуживания на территории новогоднего пространства граждане вправе запросить у артистов (аниматоров) выписку из реестра участников торгового обслуживания Новогоднего пространства в рамках празднования Нового 2026 года в городе Новосибирске, — подчеркнули в мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев.