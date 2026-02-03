Мэрия Новосибирска продала руинированный памятник за 2,6 миллиона рублей

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о продаже памятника деревянного зодчества на улице Фабричной.

Речь об одном из разрушенных городских архитектурных памятников — доме купца Николая Туркина. Он был построен в 1905 году. Это одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и каменным полуподвалом. В архитектурных справочниках указано, что дом являлся примером здания переходного типа от сруба к городскому особняку. Объектом культурного наследия его признали в 1976 году. В 2005 памятник архитектуры сгорел.

— После пожара 2005 года утрачены все конструкции крыши, все бревенчатые стены, декоративное убранство в виде пропильной и пропильно-накладной резьбы, деревянное крыльцо с навесом на северо-западном фасаде и деревянное чердачное перекрытие, — говорится в акте технического состояния здания, составленном в 2020 году.

По фотографиям видно, что от памятника остались руины. Они частично заросли деревьями и кустарниками. Внутри оставшегося полуподвала очень много мусора. Восстановление объекта культурного наследия по сути предполагает строительство нового дома.

Дом Николая Туркина муниципалитет выставлял на торги по символической цене в 1 рубль.

— Объект культурного наследия на улице Фабричной, 19 будет восстановлен инвестором. Он продан на торгах 29 января за 2,6 млн рублей при начальной цене в 1 рубль. Для привлечения инвестиций реализуем в городе пилотный проект по продаже таких зданий, имеющих историческую ценность. Обязательное условие для новых собственников — восстановить объект культурного наследия, — написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем тг-канале.

Для Новосибирска это второй памятник, проданный «за рубль». Первым был объект культурного наследия на улице Якушева. Новые владельцы должны восстановить памятники архитектуры и истории в течение пяти лет после покупки.

Ранее редакция рассказывала о судьбе старых зданий разных архитектурных стилей на улице Инской.