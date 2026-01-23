Поиск здесь...
В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Покупатель должен восстановить объект культурного наследия

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

— Объекты находятся в аварийном состоянии и требуют восстановления. Поэтому ключевым условием конкурса стали обязательства инвестора разработать проект реставрации и привести их в порядок с соблюдением всех требований по сохранению культурного наследия. Результаты наглядно показывают: у исторических объектов есть реальный инвестиционный потенциал, а конкурсная модель позволяет привлекать частные средства и при этом обеспечивать их сохранность, — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Указанные объект и соседний дом № 144 на улице Якушева были частично разрушены весной 2024 года. В ходе демонтажа, который затем был остановлен, со зданий была снята кровля и разобраны внутренние перегородки. По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, в августе 2024 года администрация Октябрьского района была оштрафована на 200 тысяч рублей по факту нарушений, связанных с этими памятниками.

Второй дом, Якушева, 144, пока не продан. Победитель первых торгов отказался от заключения договора, и объект будет выставлен на торги повторно.

Мэрия Новосибирска выставила на продажу за 1 рубль еще один памятник архитектуры регионального значения — сгоревшее здание по адресу улица Фабричная, 19. Деревянный особняк 1905 года постройки был уничтожен пожаром в 2005 году. Инвестор, который приобретет объект, должен будет его восстановить.

Ранее редакция рассказывала, что происходит с историческими зданиями на улице Инской, и как это комментирует застройщик, который возводит рядом с ними новый квартал.

Фотография Infopro54

«Есть серьезные проблемы»: Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области имеются серьезные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Доля обрабатываемых отходов в регионе составляет лишь 18%. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране, и связано с нехваткой необходимой инфраструктуры для хранения и переработки, — констатировал представитель Генпрокуратуры.

Читать полностью

Питомцы новосибирцев посетили десять стран в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в аэропорту Толмачёво Новосибирской таможни сотрудники проконтролировали перемещение 940 домашних животных за границу. За рубеж отправлялись только кошки и собаки вместе с владельцами, все они путешествовали авиатранспортом.

Основным направлением поездок стала Турция, которую посетили 237 животных. Также 135 пушистых туристов отправились в Таиланд, 63 – в Узбекистан, 28 – в Азербайджан, 26 – во Вьетнам и 21 – в Китай. Кошки и собаки из Новосибирска побывали в Грузии, Таджикистане, Шри-Ланке и Египте.

Читать полностью

«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Автор: Мария Гарифуллина

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Читать полностью

С пилота, посадившего лайнер под Новосибирском, взыскивают 119 млн

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предъявила иск к командиру самолета, совершившего аварийную посадку самолета Airbus A320 на поле в Убинском районе Сергею Белову на сумму 118,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Исковое требование направлено на компенсацию ущерба воздушному судну.

По данным экспертизы, в результате посадки вне аэродрома были повреждены элементы шасси, двигателя и тормозной системы. Представители защиты пилота оспаривают корректность проведения экспертизы, указывая на отсутствие в материалах дела мотивированного расчета суммы ущерба.

Читать полностью

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Автор: Юлия Данилова

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

Читать полностью

В Новосибирске прошла рабочая встреча полпреда с заместителем генпрокурора РФ

Анатолий Серышев, представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Сергеем Зайцевым, заместителем Генпрокурора России, который посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.

В ходе встречи обсуждалось усиление сотрудничества между аппаратом полпреда и прокуратурой в сибирских регионах. Особое внимание было уделено разработке общих стратегий для результативного решения важнейших социально-экономических задач округа. Обсуждались вопросы защиты гражданских прав, оказания поддержки бизнесу и повышения эффективности работы органов власти.

Читать полностью
