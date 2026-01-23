В Новосибирске продаваемый за 1 рубль памятник купили за 31,6 миллиона рублей

В Новосибирске подписан договор купли-продажи объекта культурного наследия — «Дома жилого комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» на улице Якушева, 142. Здание было продано за 31 636 001 рубль при стартовой цене в 1 рубль. Покупателем стало ООО Специализированный застройщик «Загорские Кварталы». Продавцом памятника выступала мэрия.

Торги прошли в середине января на электронной площадке «РТС-тендер». Победитель обязан разработать проект реставрации и провести работы по сохранению памятника в течение пяти лет. Одновременно с покупкой здания компания заключит договор аренды земельного участка под ним. Арендная плата установлена в размере 1 рубля в год на весь период восстановления.

— Объекты находятся в аварийном состоянии и требуют восстановления. Поэтому ключевым условием конкурса стали обязательства инвестора разработать проект реставрации и привести их в порядок с соблюдением всех требований по сохранению культурного наследия. Результаты наглядно показывают: у исторических объектов есть реальный инвестиционный потенциал, а конкурсная модель позволяет привлекать частные средства и при этом обеспечивать их сохранность, — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Указанные объект и соседний дом № 144 на улице Якушева были частично разрушены весной 2024 года. В ходе демонтажа, который затем был остановлен, со зданий была снята кровля и разобраны внутренние перегородки. По информации Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, в августе 2024 года администрация Октябрьского района была оштрафована на 200 тысяч рублей по факту нарушений, связанных с этими памятниками.

Второй дом, Якушева, 144, пока не продан. Победитель первых торгов отказался от заключения договора, и объект будет выставлен на торги повторно.

Мэрия Новосибирска выставила на продажу за 1 рубль еще один памятник архитектуры регионального значения — сгоревшее здание по адресу улица Фабричная, 19. Деревянный особняк 1905 года постройки был уничтожен пожаром в 2005 году. Инвестор, который приобретет объект, должен будет его восстановить.

Ранее редакция рассказывала, что происходит с историческими зданиями на улице Инской, и как это комментирует застройщик, который возводит рядом с ними новый квартал.