Пенсии и пособия новосибирцам в феврале придут досрочно

Социальный фонд России по Новосибирской области изменил график выплат пенсий и пособий на февраль 2026 года.
Некоторые даты в этом месяце приходятся на выходные, поэтому выплаты в банки будут осуществлены заранее. Например, за 8 и 21 февраля деньги поступят раньше указанных сроков.
— Обращаем внимание, что «детские» выплаты производятся за прошедший месяц, то есть в начале февраля новосибирские семьи получат пособия за январь. Пенсии же перечисляются за текущий месяц, — отмечают специалисты отделения СФР по региону.
3 февраля выплаты получат:
- Получатели единого пособия на детей до 17 лет.
- Беременные женщины.
- Неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет.
- Военнослужащие (ежемесячные выплаты на ребенка).
5 февраля будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. 6 февраля работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
11 февраля пенсии будут перечислены через банк, а 20 февраля — второй поток выплат. Банк зачисляет средства на счета в течение всего рабочего дня. Если у вас возникли вопросы по зачислению пенсий и пособий, обратитесь в свой банк.
Те, кто получает выплаты через почтовые отделения, получают их по графику, утвержденному Почтой России.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском отделении СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году.