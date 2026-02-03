Пенсии и пособия новосибирцам в феврале придут досрочно

Социальный фонд России по Новосибирской области изменил график выплат пенсий и пособий на февраль 2026 года.

Некоторые даты в этом месяце приходятся на выходные, поэтому выплаты в банки будут осуществлены заранее. Например, за 8 и 21 февраля деньги поступят раньше указанных сроков.

— Обращаем внимание, что «детские» выплаты производятся за прошедший месяц, то есть в начале февраля новосибирские семьи получат пособия за январь. Пенсии же перечисляются за текущий месяц, — отмечают специалисты отделения СФР по региону.

3 февраля выплаты получат:

Получатели единого пособия на детей до 17 лет.

Беременные женщины.

Неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет.

Военнослужащие (ежемесячные выплаты на ребенка).

5 февраля будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. 6 февраля работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

11 февраля пенсии будут перечислены через банк, а 20 февраля — второй поток выплат. Банк зачисляет средства на счета в течение всего рабочего дня. Если у вас возникли вопросы по зачислению пенсий и пособий, обратитесь в свой банк.

Те, кто получает выплаты через почтовые отделения, получают их по графику, утвержденному Почтой России.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском отделении СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году.