В Сибири набирают силу штрафы за отсутствие регистрации собак

С начала 2026 года в Иркутской области оштрафовали 137 владельцев животных. Общая сумма взысканий составила 239,5 тысячи рублей. Нарушители неправильно содержали питомцев или игнорировали региональные требования по обращению с ними. Об этом сообщило издание IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Из 137 привлечённых к ответственности 67 человек не соблюдали базовые правила содержания домашних любимцев. Ещё 70 нарушителей попали под действие областного закона. Среди них 57 человек оштрафовали за то, что они не зарегистрировали своих собак. 12 владельцев не установили предупреждающую надпись о наличии собаки на своих частных участках. Один человек держал животное в общественном месте.

— Штрафы в отношении недобросовестных владельцев домашних животных, в первую очередь, нацелены на воспитательное воздействие правонарушителей, — отметил заместитель руководителя государственной ветеринарной службы региона Иван Лобыцин.

Он добавил, что принцип неотвратимости наказания помогает хозяевам относиться к питомцам более гуманно и ответственно. С 28 июля 2025 года в Иркутской области начал действовать специальный закон об административной ответственности за такие нарушения.

