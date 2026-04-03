В Сибири набирают силу штрафы за отсутствие регистрации собак

Автор: Оксана Мочалова

В Иркутской области за отсутствие регистрации животных с начала года наказали 57 человек

С начала 2026 года в Иркутской области оштрафовали 137 владельцев животных. Общая сумма взысканий составила 239,5 тысячи рублей. Нарушители неправильно содержали питомцев или игнорировали региональные требования по обращению с ними. Об этом сообщило издание IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Из 137 привлечённых к ответственности 67 человек не соблюдали базовые правила содержания домашних любимцев. Ещё 70 нарушителей попали под действие областного закона. Среди них 57 человек оштрафовали за то, что они не зарегистрировали своих собак. 12 владельцев не установили предупреждающую надпись о наличии собаки на своих частных участках. Один человек держал животное в общественном месте.

— Штрафы в отношении недобросовестных владельцев домашних животных, в первую очередь, нацелены на воспитательное воздействие правонарушителей, — отметил заместитель руководителя государственной ветеринарной службы региона Иван Лобыцин.

Он добавил, что принцип неотвратимости наказания помогает хозяевам относиться к питомцам более гуманно и ответственно. С 28 июля 2025 года в Иркутской области начал действовать специальный закон об административной ответственности за такие нарушения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возбудили четыре дела о чрезмерном количестве домашних животных.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Иркутская область

штраф содержание домашних животных

Предыдущая статья
Собаки загоняют косуль в поселок под Новосибирском
Следующая статья
Мэрия Новосибирска сократит штат сотрудников

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Автор: Оксана Мочалова

Для многих жителей многоквартирных домов балкон становится местом, где годами копится старая мебель, стройматериалы и сезонные вещи. Однако такой способ хранения может обернуться не только обрушением конструкции, но и реальными штрафами — до 15 тысяч рублей.

Как поясняют эксперты, основная опасность захламленных балконов заключается в повышенной пожарной опасности. Старые предметы интерьера представляют собой источник повышенной опасности, поскольку достаточно случайно попавшего окурка, чтобы начался пожар. Кроме того, в некоторых домах балконы технически являются частью путей эвакуации — через пожарные люки и лестницы.

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Депутат регионального парламента Дмитрий Козловский поинтересовался у министра ЖКХ области Евгения Назарова, когда регион планирует настроить контроль за вывозом строительного мусора. Он отметил, что этот вопрос поднимается уже пять лет.

— Когда будет налажен контроль за вывозом строительного мусора, чтобы вывозили не в овраги, которые находятся вокруг Новосибирска, а цивилизованно на полигоны? — поинтересовался он.

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Автор: Юлия Данилова

На февральском заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты поддержали предложение об ужесточении штрафных санкций для хозяйствующих субъектов, которые не выполняют требования правил благоустройства.

— Сейчас максимальный штраф для юрлиц — 10 тысяч, да и то процедура занимает длительное время (в лучшем случае два-три месяца). Сейчас предлагается поднять штрафы до 300 тысяч и штрафовать станет проще — процедура будет напоминать получение штрафов ГИБДД, — сообщил Ерлан Байжанов.

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

