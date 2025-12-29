В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

По словам Улитко, большинство проектов носят долгосрочный характер и срок их реализации заканчивается после 2030 года. Проекты позволят не только улучшить качество городской среды и жилищных условий граждан, которые в настоящий момент проживают в ветхом и аварийном жилом уходе, но и привлечь инвестиции в развитие городской инфраструктуры, в том числе за счет внебюджетных средств.

— При реализации проектов КРТ в городе будет создано более полутора тысяч дополнительных мест в детских садах и более двух с половиной тысяч мест в школах, — пояснил он.

В целом, в рамках КРТ, застройщики примут участие в создании 11 школ почти на 7000 мест, а также 14 детсадов на 2100 мест.

В январе-феврале мэрия Новосибирска намерена объявить торги еще на 4 площадки на площади более 54 гектаров:

В границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе;

В границах Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной в Октябрьском районе;

По улице Никитина в Октябрьском районе;

В границах улиц Степной и Тихвинской в Ленинском районе.

— На этих площадках мы ликвидируем 61 аварийный многоквартирный дом, расселим более 350 индивидуальных жилых домов, — отметил Евгений Улитко.

Помимо этого, в течение 2026 года планируется подготовить ещё четыре участка в Заельцовском и Ленинском районах общей площадью 60 га, где расположены 99 ветхих и аварийных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию. Уже год в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.