Депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию семьям мигрантов

  • 10/09/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Депутаты Госдумы предложили ограничить въезд в Россию семьям мигрантов
Это необходимо для сокращения нагрузки на социальную инфраструктуру регионов

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий порядок въезда и пребывания на территории России членов семей иностранных граждан, которые приезжают в РФ на работу.

Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные МВД РФ, за первое полугодие 2025 года иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Всего в стране находится 6,5 миллиона иностранных граждан.

Авторы законопроекта заявили, что пребывание членов семей иностранных трудовых мигрантов, которые чаще всего не работают, нагружает бюджетную систему России, так как семьи мигрантов обращаются за медицинской помощью, а их дети ходят в школы и детские сады. Это приводит к дополнительным расходам федерального и региональных бюджетов, которые не компенсируют доходы от предоставления патентов трудовым мигрантам.

Разработчики законодательной инициативы предлагают запретить пребывание в России семей иностранных граждан – супруга и детей трудовых мигрантов. За исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов.

— Принятие федерального закона снизит миграционный приток в Россию за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, позволит избежать увеличение количества иждивенцев и уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру России, — заявили авторы законопроекта.

Напомним, на минувшей неделе на пресс-конференции председатель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров сообщил, что в 2024 году в Новосибирской области «профессиональным льготникам из Средней Азии», не имеющим полисов ОМС, было оказано помощи на 0,5 млрд рублей. По всей стране — на 61 млрд.

Он также привел статистику, согласно которой с 2011 по 2023 год в регионе в 7 раз выросло количество родителей из Средней Азии. К 2025 году эти цифры, по его словам, по его словам, стали еще больше, что не может не беспокоить.

Экс-прокурор Новосибирска, координатор Центра защиты прав граждан «Справедливой России» в Новосибирской области Роман Сивак заявил о необходимости сформировать федеральный реестр недобросовестных лиц, которые легализовались в России с помощью мошенников, по приговорам, вступившим в законную силу. Он также заявил, что необходимо законодательно закрепить норму за уголовно доказанные дела депортировать из страны родственников преступников.

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области составляет 7 906 рублей. За счет патентов регион рассчитывает получить в 2025 году 1.8 млрд рублей.

Стоимость патента для трудовых мигрантов в различных регионах России разнится и зависит от трех основных компонентов: базовой ставки, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента, который ежегодно определяется каждым субъектом самостоятельно. Патент на работу обязаны оформить все иностранные граждане, пребывающие в Россию в безвизовом порядке и планирующие вести трудовую деятельность. Документ необходим выходцам из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

По данным за второй квартал (на конец июня 2025 года), предоставленным редакции Infopro54 Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в регионе работало 58 312 иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что трое детей мигрантов при пересдаче прошли тест на знание русского языка. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудовая миграция Семьи мигрантов дети мигрантов Госдума


