Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области также ужесточается контроль за заброшенными участками

На минувшей неделе суд Пермского края вынес решение об изъятии у собственника земельного участка сельхозназначения площадью 9 га. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в ходе проверки было установлено, что владелец не использует участок более трех лет. Он зарос сорными растениями и древесной. Россельхознадзор потребовал устранить нарушение до конца сентября 2025 года, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требование было проигнорировано.

В декабре постановлением мирового судьи владелец был привлечен к административной ответственности.

В феврале 2026 года Россельхознадзор передал в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края материалы для инициирования процедуры изъятия земельного участка сельскохозяйственного назначения у собственника в судебном порядке.

Стоит отметить, что в Новосибирске также ужесточают контроль за земельными участками. В 2025 году государственными инспекторами Росреестра по использованию и охране земель Новосибирской области было выдано 512 предостережений собственникам неиспользуемых земельных участков. По сравнению с 2024 годом, количество таких объектов выросло в 2 раза.

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее перечень признаков неиспользования земельных участков. После определенных процедур они будут изыматься у собственников.

Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела. Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов  за несоблюдение предписаний надзорных органов для частных собственников в 33 раза.

В марте 2026 года стало известно, что семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области. Прокуратура нашла нарушения в документах собственности на землю, оформленных в 1997 году.

Между тем, регионам Сибири поручено актуализировать планы по наращиванию объемов производства. В числе ключевых задач — вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области аграрии начали продавать свои земельные участки и фермы. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : штраф земельные участки

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесли законопроект о цифровых правах граждан. Документ впервые чётко определяет, как государство будет защищать жителей российских регионов, в том числе новосибирцев, в интернете.

Авторы инициативы объясняют ключевые термины. Например, цифровой платформой предлагают считать сайт или приложение, где пользователи обмениваются информацией. Но под это определение попадают далеко не все ресурсы. Чтобы платформу признали значимой, она должна соответствовать как минимум двум условиям из четырёх: набрать более полумиллиона зарегистрированных пользователей в России, привлекать ежедневно больше ста тысяч активных посетителей из страны, попасть в специальный реестр Роскомнадзора или занять лидирующие позиции на рынке по версии ФАС.

На нефтеперерабатывающем заводе под Новосибирском введено наблюдение

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом новосибирской компании ООО «ВПК-Ойл». В отношении нее введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов.

Напомним, в конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ.

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

В энергосистеме Новосибирска стартовал один из самых масштабных ремонтных проектов этого года. Речь идет о капитальном восстановлении энергоблока №4 на Новосибирской ТЭЦ-5. Как сообщили в АО «СГК — Новосибирск», эти работы признаны крупнейшими в ремонтной программе всех городских теплоэлектроцентралей в 2026 году.

На объекте уже сформирована бригада из двухсот человек. Это собственные сотрудники станции и специалисты компании «Сибирьэнергоремонт». Им предстоит обновить сразу три ключевых элемента: котел, турбину и генератор. Основной упор делается на котельное оборудование — в верхней части топочной камеры заменят 40 тонн трубок, которые изгибаются особым образом, образуя так называемые ширмы. Детали производит профильное предприятие в Кемерове, входящее в ту же группу компаний.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

