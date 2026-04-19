Вернуть государству: заросшие сорняками земли начали забирать у собственников в регионах России

На минувшей неделе суд Пермского края вынес решение об изъятии у собственника земельного участка сельхозназначения площадью 9 га. Об этом говорится в сообщении регионального Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в ходе проверки было установлено, что владелец не использует участок более трех лет. Он зарос сорными растениями и древесной. Россельхознадзор потребовал устранить нарушение до конца сентября 2025 года, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требование было проигнорировано.

В декабре постановлением мирового судьи владелец был привлечен к административной ответственности.

В феврале 2026 года Россельхознадзор передал в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края материалы для инициирования процедуры изъятия земельного участка сельскохозяйственного назначения у собственника в судебном порядке.

Стоит отметить, что в Новосибирске также ужесточают контроль за земельными участками. В 2025 году государственными инспекторами Росреестра по использованию и охране земель Новосибирской области было выдано 512 предостережений собственникам неиспользуемых земельных участков. По сравнению с 2024 годом, количество таких объектов выросло в 2 раза.

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, утвердившее перечень признаков неиспользования земельных участков. После определенных процедур они будут изыматься у собственников.

Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела. Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов для частных собственников в 33 раза.

В марте 2026 года стало известно, что семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области. Прокуратура нашла нарушения в документах собственности на землю, оформленных в 1997 году.

Между тем, регионам Сибири поручено актуализировать планы по наращиванию объемов производства. В числе ключевых задач — вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

