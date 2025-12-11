Эксперты рассказали, куда отправятся новосибирцы на новогодние праздники

Новогодние каникулы — время для новых впечатлений. Новосибирцы активно бронируют билеты и подыскивают идеальные маршруты для праздничных выходных.

Как рассказали редакции Infopro54 в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», для поездок на новогодние выходные (26 декабря — 11 января) туристы из Новосибирска чаще всего выбирают Москву, где средняя цена брони, по данным сервиса Суточно.ру, составляет 7–8 тысяч рублей. Затем следуют Санкт-Петербург (8–9 тысяч рублей), Красноярск (4,6–5 тысячи рублей), а также Шерегеш (21–23 тысячи рублей) и Сочи (6–7 тысяч рублей). Среди зарубежных направлений — Таиланд (5,7 тысячи рублей), Узбекистан (4–5 тысяч рублей), Казахстан (5–6 тысяч рублей).

В Новосибирск на январские праздники, с 27 декабря по 11 января, тоже едут с удовольствием. Спрос на поездки вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость ночи в отеле в эти дни составляет 4850 рублей.

Чаще всего в Столицу Сибири приезжают жители Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Томской областей.

Путешественники чаще всего выбирают апартаменты — на них приходится 35% бронирований. Также популярны четырехзвездочные отели (28%) и гостиницы без звезд и с тремя звездами (по 15%). Пятизвездочные отели и хостелы занимают по 3%, а отели с одной-двумя звездами — всего 1%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость отдыха в глэмпингах Новосибирска доходит до 20 000 рублей за ночь.