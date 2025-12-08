На базарах Новосибирска максимальная цена за ёлку достигла 30 тысяч рублей

В Новосибирске в первые выходные декабря началась активная торговля на ёлочных базарах. Торговцы сообщают, что цены не сильно отличаются от прошлогодних, но подорожали пихты, которые называют премиальными.

Основной товар на городских елочных базарах — привезенные из Красноярского края пихты. Сосны и ели, в том числе из местных питомников, завозятся в меньших объемах из-за невысокого спроса. В текущем году предприниматели довольны качеством и количеством красноярской пихты.

— Дефицита точно не будет. И с качеством тоже все нормально. Хороший сезон был по погоде — с желтизной деревьев или совсем облезлых было немного. Цены начинаются от 3 тысяч рублей. Есть, конечно, и дешевле. Это совсем маленькие деревья, высотой меньше 1 метра. Но это штучный товар, который нужен по каким-то особенным запросам. Самые высокие и пушистые пихты — тоже штучный товар. У нас есть несколько деревьев по 30 тысяч рублей. Они высотой 4-5 метров. Такие, как правило, покупают в загородные дома, — рассказала журналисту Infopro54 продавец на одном из ёлочных базаров в Октябрьском районе.

В прошлом году на этой же точке самые дорогие пихты стоили 25 тысяч рублей. Подчеркнем, что указанные цены максимальны именно для ёлочных базаров. В Новосибирске при желании можно найти новогодние деревья, которые стоят 100-150 тысяч рублей. Такие пихты и ели привозят по заказу. Продавцы говорят, что это зарубежный товар.

Ранее редакция рассказывала о ценах на продукты, которые многие считают обязательными для новогоднего стола. О ценах на красную икру можно прочитать здесь, о ценах на мандарины – здесь.