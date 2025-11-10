В Новосибирске средняя цена красной икры достигла 13 тысяч рублей за килограмм

В Новосибирске началось предновогоднее подорожание красной икры. Infopro54 изучил ценники в магазинах разных ценовых сегментов и на онлайн-площадках.

Максимальная цена красной икры в новосибирских магазинах составляет 16-17 тысяч рублей за один килограмм. Такие цены можно увидеть в супермаркетах премиум-класса. В специализированных магазинах диапазон цен на икру 8,6-12 тысяч рублей. В сетевых торговых точках, которые позиционируют себе как магазины эконом-сегмента, красная икра стоит не менее 10 тысяч рублей. Разброс цен существенный. По подсчетам редакции, средняя цена этого продукта составляет на текущий момент 13 тысяч рублей за один килограмм. Такую же цифру называют и участники рынка.

— Цены на красную икру в этом году выросли. Путина была неплохая, лучше, чем в прошлом году и дефицита быть не должно. Но, к сожалению, снижения цен нет, и не предвидится. Совокупность факторов сказывается: в целом инфляция сказывается, маркировка икры тоже сказалась. Цена легально добытой, качественной и по всем правилам оформленной икры сегодня на розничном рынке составляет 12-13 тысяч рублей. Если есть большой дисконт, надо интересоваться, за счет чего он достигается, — рассказала Infopro54 директор компании «ИКРА ВСЕМ» Оксана Люмах.

По данным Новосибирскстата, в сентябре (это последняя опубликованная ценовая сводка) 2025 года цена красной икры в Новосибирской области составляла чуть более 10 тысяч. Год назад, в сентябре 2024 год, цена была 6,6 тысячи рублей.

