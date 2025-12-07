Новосибирскую область накроет арктический холод, похолодает до -30 градусов

Новосибирский гидрометцентр сообщил о приближении к региону арктических воздушных масс. В ближайшие сутки в области сильно похолодает.

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Новосибирской области опустится сразу на 14–15 градусов. 8, 9 и 10 декабря температура будет на 8–13 градусов ниже средних декабрьских значений для региона. В ночные часы столбики термометров опустятся до -20… -28 градусов, а в отдельных районах похолодает до минус 30–34 градусов. Днем столбики уличных термометров не поднимутся выше отметки -20 градусов.

Синоптики напоминают, что прошедший ноябрь был аномально теплым и влажным. Среднемесячная температура составила минус 3–5 градусов, что на 2–4 градуса выше климатической нормы. Осадков выпало от 130 до 300 процентов от обычного количества, и по этому показателю ноябрь 2025 года вошел в пятерку самых дождливых и снежных за всю историю наблюдений на многих метеостанциях области. Теперь эта влажная погода сменяется по-настоящему зимней стужей.

Ранее редакция сообщала, как в Новосибирской области проходит горнолыжный сезон.