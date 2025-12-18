Рекламодателям

Андрей Гончаров останется в СИЗО Новосибирска еще на несколько месяцев

  • 18/12/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Андрей Гончаров останется в СИЗО Новосибирска еще на несколько месяцев
Он находится под стражей с мая

По решению Октябрьского районного суда Новосибирска, министр промышленности региона Андрей Гончаров и двое предпринимателей — Дмитрий Смирнов и Дмитрий Каледа — останутся в СИЗО до конца марта. Суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с мая 2023 по январь 2024 Гончаров, действуя группой лиц с иными неустановленными должностными лицами, организовал уменьшение количества товаров, подлежащих поставке ООО «Росэкспресс» по государственным контрактам, увеличив цену контракта более, чем на 20%.

Преступления, в совершении которых обвиняются чиновник и предприниматели, «связаны с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне СВО», говорится в сообщении суда. В документах фигурирует сумма 95,2 млн рублей.

Напомним, в мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Также в мае Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Адвокат одного из бизнесменов настаивал, что предприниматели без доказательств удерживаются в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн. 

Фото Infopro54, автор: Артем Рязанов.

746

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд прокуратура поставки на СВО Андрей Гончаров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На дорогу в Академгородке Новосибирск получит 1,6 млрд рублей
18/12/25 18:00
Власть Город
Андрей Гончаров останется в СИЗО Новосибирска еще на несколько месяцев
18/12/25 17:30
Бизнес Власть Право&Порядок
«Выбивают деньги годами»: около 40% водителей в Новосибирске не покупают полис ОСАГО
18/12/25 17:00
Общество Страхование
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переписал историю футбола
18/12/25 16:30
Спорт
Психологические ловушки аферистов: как не отдать деньги мошенникам
18/12/25 16:15
Финансы
Под Новосибирском будут производить самолеты из композиционных материалов
18/12/25 16:00
Бизнес Промышленность
Житель Новосибирска перевёл более 800$ на дроны ВСУ и попал за решётку
18/12/25 15:20
Право&Порядок
Создатели Roblox согласились привести игру в соответствие с законами России
18/12/25 15:00
Общество
В Новосибирске перед Новым годом проверяют продажу пиротехники
18/12/25 14:00
Право&Порядок
Средний счет по ПДС у жителей СФО составляет 59,5 тыс. рублей
18/12/25 13:50
Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять