Андрей Гончаров останется в СИЗО Новосибирска еще на несколько месяцев

По решению Октябрьского районного суда Новосибирска, министр промышленности региона Андрей Гончаров и двое предпринимателей — Дмитрий Смирнов и Дмитрий Каледа — останутся в СИЗО до конца марта. Суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с мая 2023 по январь 2024 Гончаров, действуя группой лиц с иными неустановленными должностными лицами, организовал уменьшение количества товаров, подлежащих поставке ООО «Росэкспресс» по государственным контрактам, увеличив цену контракта более, чем на 20%.

Преступления, в совершении которых обвиняются чиновник и предприниматели, «связаны с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне СВО», говорится в сообщении суда. В документах фигурирует сумма 95,2 млн рублей.

Напомним, в мае в СИЗО направили министра промышленности Новосибирской области Андрея Гончарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров якобы уменьшил объем товаров по госконтракту и незаконно перевел компании 95 миллионов рублей. Андрей Гончаров свою вину не признает.

Также в мае Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Смирнова и соучредителя Дмитрия Каледы. Оба предпринимателя обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, сообщала пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

Адвокат одного из бизнесменов настаивал, что предприниматели без доказательств удерживаются в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн.