Дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске

  • 20/11/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Обвиняемый в мошенничестве при строительстве котельной «Восточная» вину не признал
Ранее была попытка передать его на рассмотрение в Москву

В Бердске суд продолжит разбирательство по делу о мошенничестве при строительстве котельной «Восточная». Новая газовая котельная была необходима, чтобы заменить старую, которая не справлялась с нагрузкой по обеспечению теплом второго по величине города Новосибирской области — Бердска. За выполнение работ отвечала московская компания. Ранее была попытка передачи дела на рассмотрение в Москову — по месту нахождения счетов, на которые были проведены многомиллионные платежи, сообщал Бердск Онлайн.

Обвинение предъявлено заместителю директора по строительству Денису Орешкову. Следствие считает, что он и учредитель (его дело выделено отдельно) присвоили более 60 миллионов рублей.

Орешков не признает своей вины. Его адвокат утверждает, что мужчина занимался только техническими вопросами и не имел доступа к бюджетным средствам. По мнению защиты, настоящий пострадавший в этом деле — сам подсудимый.

По версии защиты, он получил деньги по контракту, но из них выплатили только зарплату. Именно ее ему вменяют в хищение. За полгода до окончания контракта он уволился. Компания осталась должна ему зарплату.

Напомним, что строительство профинансировал Фонд национального благосостояния. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей на этот проект. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». Планировалось, что объект сдадут в октябре 2024 года. Однако весной 2024 года контракт расторгли в одностороннем порядке. Подрядчика оштрафовали.

Нарушения оказались серьезными. Подрядчик не только нарушил сроки (отставание составило полгода), но и закупил оборудование по более низким ценам. Вместо теплообменников фирмы «Ридан», которые стоят 60 миллионов рублей, он приобрел аналоги вдвое дешевле. Насосы Wilo на сумму 35 миллионов рублей были закуплены без договоров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минэнерго России не исключили проблемы в отопительном сезоне в Бердске и Искитиме. 

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд строительство котельная


Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
