Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В концепцию площадки предлагают включить мемориальный комплекс

Площадку на улице Линейная, где в 2023 году произошел взрыв газа, который унес жизни 15 человек и привел к обрушению дома, планируют преобразовать в общественное пространство. Будущая зона отдыха должна будет выполнять две функции: сохранять память о произошедшем, а также предоставлять горожанам возможность для спокойного и уважительного отдыха.

Сейчас идёт этап формирования концепции будущего пространства. Специалистам предстоит проработать ключевые вопросы:

  • нужна ли мемориальная составляющая и в каком виде она может быть реализована;
  • какие элементы благоустройства будут наиболее уместны на этой территории;
  • какие материалы и архитектурно‑планировочные решения оптимально подойдут для данного места.

Ответы горожан помогут сформировать основу для разработки дизайн‑проекта. Опрос доступен на платформе обратной связи портала Госуслуг до 12 апреля, сообщили в мэрии.

Напомним, что утром 9 февраля 2023 года в многоквартирном доме №39 на улице Линейная произошел взрыв. Дом был подключен к газовому снабжению. В результате обрушения здания погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка. Еще 11 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее редакция сообщала о том, что лжегазовщикам, виновным во взрыве многоэтажки в Новосибирске, суд назначил выплату 335 миллионов рублей.

Источник фото: архив, предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : трагедия Линейная

697
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров
Следующая статья
ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году ограничения Роскомнадзора на мессенджеры становятся всё строже, и россияне ищут новые каналы для связи с близкими, коллегами и партнерами. Они делают это без VPN и установки дополнительных приложений, используя уже имеющиеся на их телефонах сервисы и известные платформы. Рассмотрим наиболее востребованные платформы, на которые уходят из зарубежных мессенджеров.

Многие россияне вновь обращаются к соцсети «Одноклассники». Причина проста: этой платформой активно пользуются родственники, в том числе пожилые люди.

Читать полностью

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске начался ямочный сезон. В последние несколько дней уличные термометры показывали плюсовую температуру, в городе интенсивно тает снег. И уже понятно, что дорожное покрытие на многих новосибирских улицах зиму не пережило. Infopro54 публикует фотографии, сделанные в последние сутки, и комментарии водителей.

Вот этот снимок сделан на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого. Журналист Infopro54 насчитал на этом небольшом перекрестке 11 ям. Десять из них — среднего размера, одна — большая.

Читать полностью

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские власти намерены уделить особое внимание социально-экономическому развитию населенных пунктов, которые попали в зону карантина и где был изъят скот. Об этом в ходе встречи с жителями села Козиха заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что жители предложили расширить направление поддержки на восстановление разных видов животных и птицы, не только крупного рогатого скота.

Читать полностью

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Автор: Артем Рязанов

С 29 марта электропоезда маршрута Тайга – Болотная перестанут останавливаться на платформе Тын, расположенной в 2,5 км от границы с Кузбассом. Благодаря этому время в пути между Болотной и Юргой сократится на 2 минуты — с 31 до 29 минут.

Прямое железнодорожное сообщение Тына с Новосибирском отсутствует с конца 2009 года, когда были отменены электрички по маршруту Новосибирск – Юрга.

Читать полностью

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году майские праздники станут не просто парой длинных выходных, а настоящей возможностью для мини-отдыха. У работающих новосибирцев появится возможность провести короткий отпуск в конце апреля или в период между майскими праздниками, что позволит им насладиться 11 днями отдыха подряд. Об этом сообщила ТАСС Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Она подчеркнула, что апрель — более выгодный месяц для отпуска по сравнению с маем.

Читать полностью

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Автор: Артем Рязанов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев выступил с инициативой по созданию в России публичного рейтинга управляющих компаний (УК) в жилищно-коммунальной сфере.

— В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли, — сказал Кошелев в беседе с РИА Новости.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Общество

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Бизнес Промышленность

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Общество

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Общество

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Общество

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Спорт

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Бизнес

Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Общество

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Общество

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Общество

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Бизнес Общество

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности