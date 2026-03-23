На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Площадку на улице Линейная, где в 2023 году произошел взрыв газа, который унес жизни 15 человек и привел к обрушению дома, планируют преобразовать в общественное пространство. Будущая зона отдыха должна будет выполнять две функции: сохранять память о произошедшем, а также предоставлять горожанам возможность для спокойного и уважительного отдыха.

Сейчас идёт этап формирования концепции будущего пространства. Специалистам предстоит проработать ключевые вопросы:

нужна ли мемориальная составляющая и в каком виде она может быть реализована;

какие элементы благоустройства будут наиболее уместны на этой территории;

какие материалы и архитектурно‑планировочные решения оптимально подойдут для данного места.

Ответы горожан помогут сформировать основу для разработки дизайн‑проекта. Опрос доступен на платформе обратной связи портала Госуслуг до 12 апреля, сообщили в мэрии.

Напомним, что утром 9 февраля 2023 года в многоквартирном доме №39 на улице Линейная произошел взрыв. Дом был подключен к газовому снабжению. В результате обрушения здания погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка. Еще 11 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее редакция сообщала о том, что лжегазовщикам, виновным во взрыве многоэтажки в Новосибирске, суд назначил выплату 335 миллионов рублей.