ВТБ меняет руководство розничным направлением

С начала октября текущего года непосредственное руководство розничным направлением ВТБ переходит к первому заместителю президента-председателя правления кредитной организации, Ольге Скоробогатовой. В ее сферу ответственности, помимо розницы, входят вопросы стратегического планирования, цифровизации, инновации в сфере финансовых технологий и развитие международной системы расчетов.

Александр Пахомов, ранее занимавший данную должность, прекращает работу в Группе ВТБ.

По словам Ольги Скоробогатовой, современные реалии и меняющиеся запросы клиентов диктуют необходимость значительной трансформации розничного бизнеса и ускорения его развития. С целью создания оперативных, удобных и востребованных сервисов проводится реорганизация бизнес-модели розницы с упором на цифровые технологии и платформы. Эти задачи, равно как и существенное повышение финансовой эффективности розничного направления, станут приоритетными в работе.

В настоящее время банк предоставляет услуги почти 30 миллионам активных розничных клиентов, среди которых 28 миллионов активно используют мобильное банковское приложение, а 10 миллионов являются зарплатными клиентами. Объем привлеченных средств от физических лиц превышает 11 триллионов рублей.