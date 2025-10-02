ВТБ меняет руководство розничным направлением

С начала октября текущего года непосредственное руководство розничным направлением ВТБ переходит к первому заместителю президента-председателя правления кредитной организации, Ольге Скоробогатовой. В ее сферу ответственности, помимо розницы, входят вопросы стратегического планирования, цифровизации, инновации в сфере финансовых технологий и развитие международной системы расчетов.
Александр Пахомов, ранее занимавший данную должность, прекращает работу в Группе ВТБ.
По словам Ольги Скоробогатовой, современные реалии и меняющиеся запросы клиентов диктуют необходимость значительной трансформации розничного бизнеса и ускорения его развития. С целью создания оперативных, удобных и востребованных сервисов проводится реорганизация бизнес-модели розницы с упором на цифровые технологии и платформы. Эти задачи, равно как и существенное повышение финансовой эффективности розничного направления, станут приоритетными в работе.
В настоящее время банк предоставляет услуги почти 30 миллионам активных розничных клиентов, среди которых 28 миллионов активно используют мобильное банковское приложение, а 10 миллионов являются зарплатными клиентами. Объем привлеченных средств от физических лиц превышает 11 триллионов рублей.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru