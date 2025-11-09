На рынке недвижимости усиливается конкуренция риелторов с онлайн-площадками

Стремительное развитие высоких технологий способствовало появлению большого количества тематических интернет-ресурсов. Рынок недвижимости не стал исключением. Сегодня в онлайн перешли и показы недвижимости, и заключение сделок.

Однако эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Марина Косова в беседе с корреспондентом Infopro54 отметила, что профессия риелтора продолжает оставаться популярной и рынок не испытывает дефицита в специалистах.

— Профессия риелтора продолжает оставаться популярной, но, по моему мнению, их количество не растет. Имеющегося количества агентов достаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка, — отметила она.

Несколько иного мнения придерживается эксперт по недвижимости, инвестор, сооснователь агентства «Актив» Ксения Макаренко. По её мнению, не все понимают, кто такой агент по недвижимости.

— Многие думают, что достаточно просто «прийти и заработать миллион за месяц», но на деле эта профессия требует большого опыта, постоянного обучения и развития. Хороших специалистов, которые умеют слышать клиента, брать на себя ответственность и грамотно сопровождать сделку, на рынке очень мало, — говорит собеседница редакции.

Она подчеркивает, что агент по недвижимости — работа многогранная: он должен быть психологом, экспертом по ипотеке, юристом, налоговым консультантом и аналитиком. Кроме того, такой специалист обязан понимать градостроительные планы города, знать, какие будут культурные и инфраструктурные проекты, разбираться в инвестициях, строительстве, ремонтах, дизайне. Поэтому эксперт уверена, что в условиях стремительной цифровизации агент как профессия стал даже нужнее.

— Да, сделки всё чаще проходят в электронном виде, документы подписываются цифровой подписью, но для клиентов это стало ещё большим стрессом. Людям нужна поддержка, объяснение, уверенность. Агент сегодня — это не просто посредник, а проводник клиента через сложные процессы. Именно из-за цифровизации выросла потребность в компетентных специалистах, которые разбираются в нюансах онлайн-сделок и могут гарантировать безопасность, — подчёркивает она.

Ксения Макаренко пояснила, что онлайн-площадки особенно популярны у населения как инструмент для поиска вариантов по продаже или аренде жилья. Однако для сопровождения сделки люди по-прежнему обращаются к агентам.

С ней солидарна и Марина Косова. По её словам, онлайн-площадки сегодня выступают больше в роли партнёров. Они ускорили и облегчили поиск объекта недвижимости как для покупателя, так и для агента.

— Риелторы на постоянной основе пользуются самыми современными площадками и маркетплейсами, жители города тоже не отстают. Это удобный современный инструмент. Но доля сделок с агентами остаётся по-прежнему высокой, ведь на агрегаторах много непроверенных продавцов с фейковыми объявлениями, — добавляет она.

Участники рынка недвижимости, опрошенные редакцией уверены, что внедрение новых технологий идёт лишь на пользу рынку недвижимости.

— Я считаю, что риелтор как профессия не исчезнет, а наоборот — переродится. Скорее всего, рынок придёт к лицензированию, и профессия трансформируется в формат консультанта по недвижимости и инвестициям. Это будет более комплексный, экспертный подход, с более высоким уровнем квалификации. Многие «случайные» люди в профессии уйдут, а останутся сильные специалисты, которые действительно разбираются в рынке. Поэтому я уверена: риелтор как профессия не исчезнет — она станет качественнее и профессиональнее, — говорит Ксения Макаренко.

При этом единственным плюсом сделки «без агента» эксперты называют экономию на комиссии. Однако напоминают, что риски (непроверенные документы, ошибки при расчётах, потеря задатка, отсутствие юридической защиты и пр.) могут привести к серьёзным проблемам, вплоть до потери и денег, и жилья.

