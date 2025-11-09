Рекламодателям

Новосибирский депутат предлагает запретить продажу жилья людям с рядом заболеваний

  • 09/11/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
продажа жилья
Это должно защитить добросовестных покупателей от мошеннических схем, когда сделка оспаривается в суде

Депутат госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разработать официальный перечень заболеваний, при наличии которых гражданам будет запрещено проводить сделки с недвижимостью. На сегодняшний день в ЕГРН вносятся сведения о недееспособности собственника, установленной судом.

— Однако, если человек признан невменяемым и состоит на учете у психиатра или нарколога, никаких запретов на принятие решений о продаже жилья у него нет, — сообщил парламентарий в своём телеграм-канале.

Он уверен, что необходимо сделать обязательной проверку вменяемости продавца недвижимости до совершения сделки. Депутат предлагает запрашивать справки от психиатра, нарколога и других специалистов, которые могут устанавливать диагнозы, включенные Минздравом в этот особый перечень. Чтобы избежать разглашения врачебной тайны,  депутат доступ к таким данным ограничить установленным кругом лиц. Например, нотариусами, проводящими сделку или сотрудниками МФЦ, оформляющими документы на право собственности.

Напомним, по всей России сегодня регистрируются ситуации, когда продавцы квартир «кидают» покупателей на жилье и на деньги. Есть такие истории и в Новосибирске. Как пишут пострадавшие в соцсетях, чаще всего в роли продавцов выступают пожилые люди пенсионного возраста 60+, которые потом идут в правоохранительные органы, в суды, заявляют, что их обманули мошенники либо подают на банкротство и списывают свои долги. В итоге остаются и с квартирой, и не возвращают деньги покупателю. Суды в такой ситуации нередко встают на сторону пенсионеров.

Ранее редакция сообщала, что юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров.

Фото редакции  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

652

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : недвижимость мошенничество


