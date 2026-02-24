Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Спрос смещается в сторону коктейльной культуры, а также полного отказа от алкоголя

Крепкие напитки в статистическом плюсе

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Спрос на вино падает

Потребление винодельческой продукции в регионе составило 6,9 литра на совершеннолетнего человека (-4,1%). По России — 7,1 литр (-4,6%). Основу этого сегмента составляют тихие вина — это традиционное виноградное вино, представленное в сухом, полусухом или полусладком вариантах. В 2025 году его потребление слегка уменьшилось. Игристые вина также показали умеренное снижение.

— Среди других аутсайдеров винного сегмента — виноградосодержащие напитки с добавлением или без добавления этилового спирта, ликерные вина (портвейн, херес, мадера), недорогие виноградосодержащие напитки, произведенные из виноматериалов, а также отдельные экспериментальные форматы, — пояснили эксперты FinExpertiza.

Ранее эксперты отмечали, что в Новосибирске меняется культура потребления вина.

Альтернатива пиву

Розничные продажи пива и сопутствующих напитков (включая пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в Новосибирской области составили 78 литров (-11,4%) на совершеннолетнего жителя региона, в среднем по России — 60,5 литра (-15,8%).

Как отметили аналитики компании, потребление пивных напитков и пива в 2025 году снизилось в целом по стране. Сидр, пуаре и медовуха, напротив, продемонстрировали рост. Эти напитки формируют нишевый сегмент, ориентированный на потребителей, ищущих альтернативу классическому пиву и игристому вину.

— На рынке меняется модель потребления: поколение, начавшее «снижать градус» около 15 лет назад, сменяется аудиторией, которая все чаще осознанно ограничивает потребление или полностью отказывается от спиртного. Среди «все еще пьющей» молодежи спрос смещается в сторону коктейльной культуры — это поддерживает ароматные дистилляты, такие как ром и джин, а также ликероводочные изделия, тогда как водка постепенно теряет позиции, — поясняет член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Стоит отметить, что ни по одному виду напитков Новосибирская область не входит в топ лидеров потребления алкоголя.

Уходит «в тень»

Напомним, в октябре, по данным Минздрав РФ, в Новосибирской области потребление алкоголя было чуть больше среднероссийского — 8,78 литра чистого спирта на человека в год. Максимальные уровни потребления в регионе (9 литров этанола на душу населения) были зарегистрированы в феврале и марте. В сентябре текущего года в регионе показатель потребления спиртных напитков составил 8,3 литра этанола на душу населения. Это был минимальный показатель в 2025 году. Эксперты не исключали, что потребление «уходит в тень».

Кроме того, после проверок налоговой выяснилось, что пивоваренные предприятия в Новосибирске занижали объемы производства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2026 году вырастут цены на алкоголь. Больше всего подорожают бренди и коньяк.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Незаконный снегоотвал в Новосибирске угрожает затопить зелёную зону

Компания группы «Самолет» готовится к застройке крупной площадки в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поступило предложение от ООО СЗ «Проект-С-41» (входит в группу «Самолет») о комплексном развитии территории по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе по инициативе правообладателя земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. Об этом говорится в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В настоящее время указанное предложение находится в стадии согласования в соответствии с приказом министерства строительства Новосибирской области от 26.06.2025 № 79-НПА «О Порядке заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателем (правообладателями) земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства Новосибирской области», — подчеркнули в департаменте.

Читать полностью

Перечень разрешенных игрушек для детсадов появится в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения России намерено разработать список игр и игрушек для детских садов, которые будут способствовать развитию детей и соответствовать традиционным ценностям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что власти намерены выработать системный подход к оснащению детских садов.

Министр уточнил, что власти намерены выработать системный подход к оснащению детских садов.

Читать полностью

Вот и все: «Ледовый городок» в Новосибирске досрочно закрылся

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске закрывается ледовый городок на Михайловской набережной. Об этом сообщила «Дирекция городских парков» в официальном канале в соцсетях.

— Вот и все... Друзья, спасибо Вам за то, что разделили с нами эту зиму! Мы надеемся, что каждый из Вас унёс в сердечке частичку зимнего волшебства,— говорится в сообщении.

Читать полностью

Свыше семи тысяч новосибирцев приняли решение о вложении маткапитала в обучение

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году новосибирские семьи все чаще используют материнский капитал для обучения детей. Отделение Социального фонда России по Новосибирской области одобрило свыше 7,6 тысячи заявлений, где средства направлялись именно на образование. Это на 25% больше, чем в предыдущем году.

Материнский капитал можно использовать для оплаты обучения ребенка в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до университета. Это касается и дополнительного образования: курсов иностранных языков и вождения, кружков, секций, творческих мастер-классов и спортивных занятий. Важно, чтобы учебное заведение было государственным или частным, находилось в России и имело лицензию на образовательную деятельность.

Читать полностью

Резидент особой экономической зоны Новосибирска планирует производить вагоны

Автор: Юлия Данилова

На территории особой экономической зоны «Новосибирск» запущен в работу сверхсовременный вагоноремонтный комплекс. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона. Инициатором проекта является компания ООО «РемТерминал», которая стала официальным резидентом парка в январе 2026 года.

Сегодня запущена первая очередь проекта — создан участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. Ведётся строительство колёсно-роликового участка, которое будет закончено до конца 2026 года. В перспективе планируется постройка вагоноремонтного завода с возможностью изготовления собственного подвижного состава. Комплекс также планируется оснастить элементами «цифрового депо» и системами интеллектуального машинного зрения.

Читать полностью

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью
Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

