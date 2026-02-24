Взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков

Крепкие напитки в статистическом плюсе

По итогам 2025 года розничные продажи крепкого алкоголя на душу населения в возрасте 18+ в Новосибирской области составили 9,1 литр. По сравнению с 2024 годом, потребление таких напитков в регионе выросло на 1,2%. Среднее потребление по России составило 10,4 литра (-2,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Больше всего по стране просели продажи коньяка: с 1,2 до 1,1 литра на душу населения (-9,7%). На этом фоне прочие крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент и др.) выглядели более устойчиво и даже остались одной из немногих подкатегорий с положительной динамикой продаж. Их потребление сохранилось на уровне 1,3 литра на человека, показав символический рост (+1,2%), — констатировали в компании.

Спрос на вино падает

Потребление винодельческой продукции в регионе составило 6,9 литра на совершеннолетнего человека (-4,1%). По России — 7,1 литр (-4,6%). Основу этого сегмента составляют тихие вина — это традиционное виноградное вино, представленное в сухом, полусухом или полусладком вариантах. В 2025 году его потребление слегка уменьшилось. Игристые вина также показали умеренное снижение.

— Среди других аутсайдеров винного сегмента — виноградосодержащие напитки с добавлением или без добавления этилового спирта, ликерные вина (портвейн, херес, мадера), недорогие виноградосодержащие напитки, произведенные из виноматериалов, а также отдельные экспериментальные форматы, — пояснили эксперты FinExpertiza.

Ранее эксперты отмечали, что в Новосибирске меняется культура потребления вина.

Альтернатива пиву

Розничные продажи пива и сопутствующих напитков (включая пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в Новосибирской области составили 78 литров (-11,4%) на совершеннолетнего жителя региона, в среднем по России — 60,5 литра (-15,8%).

Как отметили аналитики компании, потребление пивных напитков и пива в 2025 году снизилось в целом по стране. Сидр, пуаре и медовуха, напротив, продемонстрировали рост. Эти напитки формируют нишевый сегмент, ориентированный на потребителей, ищущих альтернативу классическому пиву и игристому вину.

— На рынке меняется модель потребления: поколение, начавшее «снижать градус» около 15 лет назад, сменяется аудиторией, которая все чаще осознанно ограничивает потребление или полностью отказывается от спиртного. Среди «все еще пьющей» молодежи спрос смещается в сторону коктейльной культуры — это поддерживает ароматные дистилляты, такие как ром и джин, а также ликероводочные изделия, тогда как водка постепенно теряет позиции, — поясняет член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Стоит отметить, что ни по одному виду напитков Новосибирская область не входит в топ лидеров потребления алкоголя.

Уходит «в тень»

Напомним, в октябре, по данным Минздрав РФ, в Новосибирской области потребление алкоголя было чуть больше среднероссийского — 8,78 литра чистого спирта на человека в год. Максимальные уровни потребления в регионе (9 литров этанола на душу населения) были зарегистрированы в феврале и марте. В сентябре текущего года в регионе показатель потребления спиртных напитков составил 8,3 литра этанола на душу населения. Это был минимальный показатель в 2025 году. Эксперты не исключали, что потребление «уходит в тень».

Кроме того, после проверок налоговой выяснилось, что пивоваренные предприятия в Новосибирске занижали объемы производства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2026 году вырастут цены на алкоголь. Больше всего подорожают бренди и коньяк.