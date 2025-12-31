Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Незаконная вырубка ёлок

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Если ущерб от незаконного спила составляет до 5 тыс. рублей, нарушителю грозит административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией инструмента и самого дерева. При ущербе свыше 5 тыс. рублей наступает уголовная ответственность — возможен крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Законной альтернативой остаётся покупка ёлки на официальных ёлочных базарах.

Режим тишины в праздничные дни

В Новосибирской области действует закон о тишине, запрещающий шум с 22:00 до 7:00. Исключение сделано только для новогодней ночи — с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января. В остальные дни каникул громкие празднования необходимо завершать к 22:00.

В случае нарушения покоя граждане вправе обратиться в полицию. Штраф за несоблюдение режима тишины составляет 3 тысяч рублей.

Правила запуска салютов и фейерверков

Использование пиротехники разрешено только при соблюдении требований безопасности. Запуск салютов допускается на удалении от жилых домов, линий электропередачи и мест массового скопления людей. Запрещено использовать пиротехнику во дворах, с балконов и крыш зданий.

Отдельное внимание уделяется небесным фонарикам: их запуск запрещён в населённых пунктах, а за их пределами — ближе 100 метров к лесным массивам.

За нарушение правил использования пиротехники предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Если запуск осуществляется в лесу, сумма штрафа увеличивается до 15–30 тысяч рублей.

Алкоголь в общественных местах

Распитие спиртных напитков на улицах, площадях и в парках запрещено даже в новогоднюю ночь. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Рекомендации по безопасности от Минздрава

О мерах личной безопасности напомнили и в Минздраве. В ведомстве отметили, петарды и бенгальские огни могут стать причиной серьёзных травм при несоблюдении элементарных правил.

Специалисты рекомендуют:

приобретать фейерверки только у проверенных продавцов и проверять наличие сертификатов;

строго соблюдать инструкции по использованию и не держать петарды в руках;

не использовать бенгальские огни в помещениях;

не допускать самостоятельного использования пиротехники детьми;

иметь под рукой аптечку и при ожогах немедленно охлаждать повреждённое место холодной водой и обращаться к врачу.

Соблюдение этих правил позволит провести новогодние праздники безопасно и без неприятных последствий.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодние салюты ежегодно оставляют более 100 питомцев без дома в Новосибирске.