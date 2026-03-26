Налоговая банкротит новосибирского застройщика

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Стройресурс». Сумма требований налогового органа превышает 44,2 миллиона рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Одновременно с этим о намерении инициировать процедуру банкротства «Стройресурса» заявил еще один крупный кредитор. Компания «Технониколь» официально уведомила о планах подать иск в суд. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда Ярославской области, вынесенное 4 февраля 2026 года. Согласно судебному акту, с новосибирской строительной компании в пользу «Технониколь» взыскано 6,5 миллиона рублей основного долга, а также более 2,2 миллиона рублей пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания по этому эпизоду составила около 10 миллионов рублей с учетом судебных расходов.

В настоящее время в судах рассматривается еще шесть арбитражных дел с участием ООО «Стройресурс» на общую сумму около 31 миллиона рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Стройресурс» зарегистрировано в Новосибирске в апреле 2008 года. Уставный капитал общества составляет 5 миллионов рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем компании является Вероника Дудина, а директором — Николай Дудин. По итогам 2024 года выручка организации составила 217,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей. По состоянию на 23 марта 2026 года в отношении компании зафиксированы решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по счетам.

