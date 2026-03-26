Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Автор: Оксана Мочалова

Сумма претензий ФНС превысила 44 миллиона рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «Стройресурс». Сумма требований налогового органа превышает 44,2 миллиона рублей. На данный момент заявление не принято к производству.

Одновременно с этим о намерении инициировать процедуру банкротства «Стройресурса» заявил еще один крупный кредитор. Компания «Технониколь» официально уведомила о планах подать иск в суд. Основанием для этого стало решение Арбитражного суда Ярославской области, вынесенное 4 февраля 2026 года. Согласно судебному акту, с новосибирской строительной компании в пользу «Технониколь» взыскано 6,5 миллиона рублей основного долга, а также более 2,2 миллиона рублей пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма взыскания по этому эпизоду составила около 10 миллионов рублей с учетом судебных расходов.

В настоящее время в судах рассматривается еще шесть арбитражных дел с участием ООО «Стройресурс» на общую сумму около 31 миллиона рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Стройресурс» зарегистрировано в Новосибирске в апреле 2008 года. Уставный капитал общества составляет 5 миллионов рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем компании является Вероника Дудина, а директором — Николай Дудин. По итогам 2024 года выручка организации составила 217,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей. По состоянию на 23 марта 2026 года в отношении компании зафиксированы решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по счетам.

Ранее редакция сообщала, что Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году были приняты изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. С 1 марта 2026 года такие прогнозы касаются всех городских и сельских поселений Новосибирской области в целом. Они направлены на регулирование деятельности выбросов предприятий, которые относятся к первой, второй и третьей категории и влияют на экологическую обстановку. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— С 1 марта мы приступили к выпуску общих прогнозов НМУ, которые будут размещаться на нашем сайте. Они обязывают предприятия, регулировать выбросы в атмосферный воздух. При этом прогнозов со степенью опасности не будет, — подчеркнула Лапчик.

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске прошёл очередной рейд по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Специалисты регионального Минтранса, Госавтоинспекции, прокуратуры и Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СФО проверили автоперевозчиков в районе улицы Хилокской.

Особое внимание уделили техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации и соблюдению требований безопасности. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе — они помогают предотвращать нарушения и повышать качество транспортных услуг.

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Согласно исследованию, проведенному компанией МТС, было изучено количество 5G-совместимых смартфонов, подключенных к их мобильной сети. Аналитики подсчитали, что на данный момент устройства с поддержкой 5G составляют 37% от общего числа смартфонов. В Новосибирске этот показатель близок к общероссийскому — 34%.

С течением времени, по мере обновления пользовательских устройств, доля 5G-смартфонов в Новосибирске неуклонно увеличивается. Так, в декабре 2023 года этот показатель составлял 33%, а год ранее, в декабре 2024 года, был зафиксирован на уровне 26%. Лидирующие позиции занимают следующие регионы: Чеченская Республика (50%), Чукотский автономный округ (49%), Республика Дагестан (48%), Таймырский автономный округ (46%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (45%).

Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Автор: Оксана Мочалова

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который вводит плату за доступ банков, операторов связи и других коммерческих организаций к полицейским базам данных о гражданах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 10 апреля 2026 года.

Речь идет о данных, которые бизнес использует для проверки клиентов: действительность паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства и пребывания, а также сведения о разрешениях на временное проживание и виде на жительство для иностранцев. Такую информацию полиция сейчас предоставляет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

