Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

По мнению экспертов, преобразования в основном затронут собственников «премиальной» и коммерческой недвижимости. При этом юристы не исключают, что собственники могут переписывать квартиры на подставных лиц. Еще одним трендом может стать уход в тень рынка аренды жилья.

По данным УФНС по Новосибирской области, на начало 2025 года в регионе было 19813 физических лиц, которые имели в собственности три и более жилых объектов, общее количество таких объектов составляло на тот момент 63875. 1149 физических лиц владели пятью и более жилыми объектами, у них в собственности было 7991 объектов. У 1046 физических лиц в собственности было от 5 до 10 объектов; у 65 физических лиц — от 10 до 15 объектов; у 38 физических лиц — 15 и более объектов.

В ноябре 2025 года налоговики сообщили, что нашли около семи тысяч новосибирцев, зарабатывающих на аренде квартир.

В целом в 2025 году 48 тысяч налогоплательщиков региона задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко отмечала, что информация об арендной недвижимости собирается из разных источников. Ее предоставляют налоговикам участковые уполномоченные полиции, управляющие компании, ТСЖ, поставщики коммунальных услуг, а также граждане. В 2026 году работа налоговых органов Новосибирской области по данному направлению будет продолжена.

Стоит также отметить, что в регионе корректируется закон о налогообложении объектов недвижимости, которые находятся в собственности граждан менее пяти лет. По словам министра финансов области Виталия Голубенко, в Новосибирске растет количество сделок, при которых граждане декларируют продажную стоимость недвижимости ниже, чем ее кадастровая стоимость, чтобы минимизировать сумму налогов.

По данным УФНС России по Новосибирской области, в 2021 году в регионе были зарегистрированы 2015 таких сделок, в 2022-м — 2546, в 2023-м — 2756, в 2024-м (оценочно) — 3110. По словам Голубенко, чаще всего речь идет об объектах, которые приобретаются не как жилье, а как вложение инвестиций.

Ранее редакция сообщала о том, что арендаторам квартир в Новосибирске предложат налоговые вычеты. В ФНС России прорабатывают новые механизмы вывода из тени доходов от сдачи жилья.