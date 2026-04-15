В новосибирском метро установили 90 рекламных экранов

Автор: Мария Гарифуллина

Часть из них расположена посередине платформ

В Новосибирском метрополитене завершили установку рекламных экранов. В группе Russ, которая проводила эту работу, сообщили, что в общей сложности на платформах станций, в вестибюлях и переходах установлено 90 экранов.

Рекламные цифровые экраны в настоящее время смонтированы на 13 станциях новосибирского метрополитена. Единственной станцией, где нет этих конструкций, остается «Спортивная».

— Мы завершили установку всего цифрового инвентаря на объектах Новосибирского метрополитена, предусмотренных условиями аукциона. Экраны подключены к программатик-инструментам Russ, — сказал руководитель филиала Russ в Новосибирске Константин Матис.

Еще до начала эксплуатации цифровых экранов пассажиры метро критиковали их установку. Основные претензии высказывают к конструкциям, расположенным посередине платформ. Это экраны размером 1,8 на 1,2 метра на металлических напольных опорах. Есть пассажиры, которые считают их помехой. В Новосибирском метрополитене, комментируя вопросы безопасности, заявляли, что новые конструкции не препятствуют проходу.

— Договоры о предоставлении во временное пользование мест для размещения рекламных конструкций типа «видеоэкран» заключены метрополитеном по результатам проведения аукциона с согласия мэрии города Новосибирска. Места для размещения рекламных конструкций не препятствуют проходу пассажиров, исключают перекрытие пассажирам визуального доступа к информации, размещенной на других конструкциях, также расположенных на станциях. В целях привлечения внимания пассажиров метрополитена и исключения случаев травмирования стойки для размещения видеоэкранов дополнительно оборудованы желтой сигнальной лентой. Размещение, установка и подключение к сетям электроснабжения рекламных конструкций на станциях метрополитена осуществлены на основании проекта, разработанного в соответствии с требованиями норм действующего законодательства специализированной организацией, — говорится в ответе МУП «Новосибирский метрополитен» на запрос Infopro54.

Добавим, что и до установки видеоэкранов рекламы в метрополитене было достаточно много. Ее размещают в виде стикеров в вагонах, больших аппликациях и щитах на стенах.

Ранее редакция рассказывала, что депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Названы сроки, когда в Новосибирске отключат отопление
Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Автор: Артем Рязанов

Завершился опрос о благоустройстве территории по адресу: ул. Линейная, 39. Своим мнением на портале Госуслуг поделились более 700 человек.

— Большинство высказались за необходимость сочетания мемориальной функции и зоны отдыха, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

Названы сроки, когда в Новосибирске отключат отопление

Автор: Артем Рязанов

Городские коммунальные службы и энергетические предприятия начали подготовку к завершающей стадии отопительного сезона 2025/2026 и к предстоящим летним ремонтным работам.

По официальной информации, минувший зимний период прошел без серьезных нарушений в работе систем жизнеобеспечения. Эксперты отмечают, что все локальные неполадки на магистральных и внутриквартальных сетях ликвидировались своевременно.

В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска выступила с законодательной инициативой об увеличении штрафов за нарушения правил проведения земельных работ. На заседании постоянной комиссии новосибирского горсовета данная инициатива была поддержана. Законопроект будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

В настоящее время ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения земельных работ предусмотрена в размере от 20 до 30 тысяч рублей. При этом такие нарушения являются очень распространёнными: те, кто проводит разрытия, нарушают сроки выполнения земляных работ и восстановления благоустройства.

В Новосибирске смонтировали и пока ненадолго включили неоновую вывеску «Весна»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске завершилась работа по восстановлению советской неоновой вывески «Весна», которая расположена на стене дома на пересечении улиц Советской и Гоголя. Пробное включение состоялось вечером 14 апреля.

Вывеска «Весна», как и все советские неоновые вывески в городе, не горела много лет. Старую конструкцию сняли со стены дома в 2024 году. Её восстановлением занимались энтузиасты. В марте текущего года на стене дома была смонтирована отреставрированная основа вывески. В апреле, когда на улице потеплело, на вывеску прикрепили неоновые трубки. Фотографии и видеокадры, которые показывают, как выглядит вновь зажжённая «Весна», инициатор её реставрации опубликовал в своём Telegram-канале.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

