В новосибирском метро установили 90 рекламных экранов

В Новосибирском метрополитене завершили установку рекламных экранов. В группе Russ, которая проводила эту работу, сообщили, что в общей сложности на платформах станций, в вестибюлях и переходах установлено 90 экранов.

Рекламные цифровые экраны в настоящее время смонтированы на 13 станциях новосибирского метрополитена. Единственной станцией, где нет этих конструкций, остается «Спортивная».

— Мы завершили установку всего цифрового инвентаря на объектах Новосибирского метрополитена, предусмотренных условиями аукциона. Экраны подключены к программатик-инструментам Russ, — сказал руководитель филиала Russ в Новосибирске Константин Матис.

Еще до начала эксплуатации цифровых экранов пассажиры метро критиковали их установку. Основные претензии высказывают к конструкциям, расположенным посередине платформ. Это экраны размером 1,8 на 1,2 метра на металлических напольных опорах. Есть пассажиры, которые считают их помехой. В Новосибирском метрополитене, комментируя вопросы безопасности, заявляли, что новые конструкции не препятствуют проходу.

— Договоры о предоставлении во временное пользование мест для размещения рекламных конструкций типа «видеоэкран» заключены метрополитеном по результатам проведения аукциона с согласия мэрии города Новосибирска. Места для размещения рекламных конструкций не препятствуют проходу пассажиров, исключают перекрытие пассажирам визуального доступа к информации, размещенной на других конструкциях, также расположенных на станциях. В целях привлечения внимания пассажиров метрополитена и исключения случаев травмирования стойки для размещения видеоэкранов дополнительно оборудованы желтой сигнальной лентой. Размещение, установка и подключение к сетям электроснабжения рекламных конструкций на станциях метрополитена осуществлены на основании проекта, разработанного в соответствии с требованиями норм действующего законодательства специализированной организацией, — говорится в ответе МУП «Новосибирский метрополитен» на запрос Infopro54.

Добавим, что и до установки видеоэкранов рекламы в метрополитене было достаточно много. Ее размещают в виде стикеров в вагонах, больших аппликациях и щитах на стенах.

