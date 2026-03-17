Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Автор: Артем Рязанов

Минтранс определяет перечень нарушений, которые будут фиксировать дроны

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Проект разрешает надзорным органам использовать дроны при выездных обследованиях. Согласно документу, такие проверки могут проводиться с помощью беспилотников, если это предусмотрено заданием. Этот пункт добавляется в положение о государственном контроле.

Минтранс устанавливает список нарушений, фиксируемых камерами или дронами. Эти нарушения станут основанием для проверки. В числе таких признаков нарушений авторы проекта называют:

  • непринятие мер по недопущению проникновения посторонних в зону транспортной безопасности или на критические элементы объекта вне контрольно-пропускных пунктов;
  • отсутствие на объекте КПП или постов, предусмотренных планом обеспечения транспортной безопасности;
  • несоответствие границ зон безопасности или критических элементов утвержденному плану;
  • неоснащение объекта техникой в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

Проект также уточняет категории объектов и виды деятельности, которые подлежат надзору. Как указано в приложении к положению, критерии риска распространяются на компании, использующие объекты железнодорожной инфраструктуры для скоростного сообщения. Этот подпункт дополняет список видов деятельности, подлежащих контролю.

Документ также расширяет список мест для контрольных мероприятий. Поправки официально разрешают надзор на объектах дорожного хозяйства на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах.

Разработчики объясняют, что изменения связаны с новым федеральным законом № 567-ФЗ от 29 декабря 2025 года. Этот закон внес поправки в основной закон о государственном контроле. Теперь беспилотники и автоматические средства фиксации можно использовать для выявления нарушений и проведения проверок.

Ранее редакция сообщала о том, что беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель.

Фото: Источник фото:Freepik / Автор — ArthurHidden

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Автор: Юлия Данилова

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

