Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Проект разрешает надзорным органам использовать дроны при выездных обследованиях. Согласно документу, такие проверки могут проводиться с помощью беспилотников, если это предусмотрено заданием. Этот пункт добавляется в положение о государственном контроле.

Минтранс устанавливает список нарушений, фиксируемых камерами или дронами. Эти нарушения станут основанием для проверки. В числе таких признаков нарушений авторы проекта называют:

непринятие мер по недопущению проникновения посторонних в зону транспортной безопасности или на критические элементы объекта вне контрольно-пропускных пунктов;

отсутствие на объекте КПП или постов, предусмотренных планом обеспечения транспортной безопасности;

несоответствие границ зон безопасности или критических элементов утвержденному плану;

неоснащение объекта техникой в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности.

Проект также уточняет категории объектов и виды деятельности, которые подлежат надзору. Как указано в приложении к положению, критерии риска распространяются на компании, использующие объекты железнодорожной инфраструктуры для скоростного сообщения. Этот подпункт дополняет список видов деятельности, подлежащих контролю.

Документ также расширяет список мест для контрольных мероприятий. Поправки официально разрешают надзор на объектах дорожного хозяйства на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах.

Разработчики объясняют, что изменения связаны с новым федеральным законом № 567-ФЗ от 29 декабря 2025 года. Этот закон внес поправки в основной закон о государственном контроле. Теперь беспилотники и автоматические средства фиксации можно использовать для выявления нарушений и проведения проверок.

