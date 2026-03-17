Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

Автор: Юлия Данилова

Все организации, работающие в этой сфере в регионе, обязаны перерегистрироваться заново

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

— Налогом будут облагаться игорные столы и игорные автоматы. Ставки за игорный стол остаются 250 000 руб., а игровой автомат — 15 000 рублей в месяц. Налогом в 7% также будет облагаться разница между ставками, принятыми от игроков и выплаченными им выигрышами. Эта разница будет полностью зачисляться в федеральный бюджет. Третий блок изменений — бизнес, который осуществляет организацию игровых видов деятельности (букмекерские конторы и тотализаторы), становится плательщиком налога на прибыль (ранее такие налогоплательщики были освобождены от его уплаты). То есть, с доходов, полученных от этой деятельности, за вычетом расходов на организацию этого бизнеса, соответственно, будет уплачиваться налог на прибыль. Две трети от суммы будет поступать в региональный бюджет, одна треть — в федеральный, — отметил Голубенко.

При этом министр пояснил, что практически все налогоплательщики, которые уплачивают налог на игорный бизнес, не состоят на налоговом учёте в Новосибирской области. В реестре находятся компании, в основном зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге.

— Первые поступления в новых условиях налогообложения мы увидим по итогам первого квартала 2026 года. Тогда мы осмыслим, в какую сторону сыграли эти изменения федерального налогового законодательства. Если говорить о прямых математических потерях для доходов областного бюджета, то пока мы видели понижающуюся тенденцию. За 2024-й год шесть организаций-плательщиков с 20 пунктов приема заплатили в бюджет 3 млн рублей, а за 2025 — 2,7 млн, — констатировал Голубенко.

Чиновник подчеркнул, что сегодня все организации, которые ведут игорный бизнес, обязаны перерегистрироваться заново.

Поправки будут вынесены на рассмотрение мартовской сессии в первом чтении.

По данным ФНС, налог на игорный бизнес подлежит уплате по месту регистрации объектов налогообложения — в отношении игровых столов, автоматов и иных игровых объектов, а по месту нахождения организации — в отношении букмекерских контор и тотализаторов. По налогу на игорный бизнес налоговые льготы для налогоплательщиков не предусмотрены.

Напомним, в январе 2026 года министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ легализовать в России онлайн-казино, сообщила федеральные СМИ. По данным ведомства, оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно. Доходы бюджета при легализации рынка могут составить 100 млрд рублей в год. Судя по комментариям в соцсетях, в обществе это предложение восприняли в основном негативно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области регулярно выявляются нелегальные площадки игорного бизнеса. 

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети.

Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники
Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области

В регионе пройдут Дни Санкт-Петербурга, которые ознаменуются серией мероприятий. В программе запланированы тематические круглые столы, встречи специалистов из соответствующих отраслей, представителей деловых кругов Новосибирской области, мастер-классы по силовым видам спорта. Кроме того, жители региона смогут получить консультации от ведущих медицинских специалистов, посетить выставки и насладиться выступлением артистов Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

Это масштабное событие предоставит возможность делегации из Северной столицы поделиться с новосибирцами передовым опытом и успешными проектами в науке, образовании, медицине, культуре и спорте. Также ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Нарушителей транспортной безопасности в Новосибирске будут ловить беспилотники

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта РФ разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора. Проект постановления правительства, содержащий эти поправки, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Минтранс ускоряет процесс реагирования надзорных органов. Проверки должны начинаться не позднее чем через 15 рабочих дней с момента внесения объекта в реестр транспортной инфраструктуры. В соответствии с новыми нормативами этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Основанием для проверки будет служить не сам факт регистрации в реестре, а информация о том, соответствует ли объект установленным критериям риска.

Сбер: сибиряки стали вдвое активнее оформлять кредиты на любые цели

Объем выдач потребительских кредитов в регионах присутствия Сибирского банка Сбера превысил 31 млрд рублей в первые два месяца 2026 года. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше половины этого объема приходится на Красноярский край, Новосибирскую и Кемеровскую области. А наиболее высокие темпы роста зафиксированы Томской области и Хакасии.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

Студенты, программисты, преподаватели, промышленники: кто участвует в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Беларусь запретила ввоз КРС, свиней и мяса из Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

Республика Беларусь ввела временные ограничения на ввоз ряда товаров из Новосибирской области и еще 19 регионов России. Соответствующее указание 11 марта подписал главный государственный ветеринарный инспектор республики Иван Смильгинь (документ есть в распоряжении Infopro54). Запрет на экспорт продукции животноводства вступил в силу с 13 марта 2026 года.

Решение об ограничениях Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза объясняет ухудшением эпизоотической ситуации на территории отдельных субъектов Российской Федерации. Под запрет попал широкий перечень товаров, подконтрольных ветеринарному надзору. В их числе крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные, верблюды и другие представители семейства верблюжьих, а также зоопарковые и цирковые парнокопытные животные. Ограничения касаются также спермы быков, баранов, хряков и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

