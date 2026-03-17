Мало платят: игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку

В региональный закон об особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков вносятся изменения, касающиеся игорного бизнеса, в соответствии с корректировками федерального законодательства, вступившими в действие с начала 2026 года. Об этом на комитете по бюджету регионального парламента сообщил министр финансов области Виталий Голубенко.

По его словам, сегодня игорный бизнес требует большей прозрачности, потому что при относительно высоких доходах, которые он собирает, налоговая нагрузка недостаточная. Министр прокомментировал, как он будет работать после поправок.

— Налогом будут облагаться игорные столы и игорные автоматы. Ставки за игорный стол остаются 250 000 руб., а игровой автомат — 15 000 рублей в месяц. Налогом в 7% также будет облагаться разница между ставками, принятыми от игроков и выплаченными им выигрышами. Эта разница будет полностью зачисляться в федеральный бюджет. Третий блок изменений — бизнес, который осуществляет организацию игровых видов деятельности (букмекерские конторы и тотализаторы), становится плательщиком налога на прибыль (ранее такие налогоплательщики были освобождены от его уплаты). То есть, с доходов, полученных от этой деятельности, за вычетом расходов на организацию этого бизнеса, соответственно, будет уплачиваться налог на прибыль. Две трети от суммы будет поступать в региональный бюджет, одна треть — в федеральный, — отметил Голубенко.

При этом министр пояснил, что практически все налогоплательщики, которые уплачивают налог на игорный бизнес, не состоят на налоговом учёте в Новосибирской области. В реестре находятся компании, в основном зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге.

— Первые поступления в новых условиях налогообложения мы увидим по итогам первого квартала 2026 года. Тогда мы осмыслим, в какую сторону сыграли эти изменения федерального налогового законодательства. Если говорить о прямых математических потерях для доходов областного бюджета, то пока мы видели понижающуюся тенденцию. За 2024-й год шесть организаций-плательщиков с 20 пунктов приема заплатили в бюджет 3 млн рублей, а за 2025 — 2,7 млн, — констатировал Голубенко.

Чиновник подчеркнул, что сегодня все организации, которые ведут игорный бизнес, обязаны перерегистрироваться заново.

Поправки будут вынесены на рассмотрение мартовской сессии в первом чтении.

По данным ФНС, налог на игорный бизнес подлежит уплате по месту регистрации объектов налогообложения — в отношении игровых столов, автоматов и иных игровых объектов, а по месту нахождения организации — в отношении букмекерских контор и тотализаторов. По налогу на игорный бизнес налоговые льготы для налогоплательщиков не предусмотрены.

Напомним, в январе 2026 года министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ легализовать в России онлайн-казино, сообщила федеральные СМИ. По данным ведомства, оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно. Доходы бюджета при легализации рынка могут составить 100 млрд рублей в год. Судя по комментариям в соцсетях, в обществе это предложение восприняли в основном негативно.

