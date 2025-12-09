Рекламодателям

«Настойчиво идите к трезвости»: новосибирский завод начал производство винила с ретро-пластинки для алкоголиков

  • 09/12/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Текущую ситуацию на рынке называют виниловым ренессансом

В Новосибирске состоялся запуск завода по производству виниловых пластинок под легендарным брендом «Мелодия». Изначально производство планировали открыть в конце июня текущего года, однако старт был перенесён. О выпуске первых грампластинок компания сообщила 8 декабря.

Возрождение собственного производства винила в России стало одним из ключевых проектов известной Фирмы звукозаписи, приуроченных к 60-летию лейбла. После временного забвения винил в XXI веке вновь превратился в престижный и модный носитель, что и подтолкнуло компанию к реализации этого проекта.

— «Фирма Мелодия» до сих пор ассоциируется у большинства наших соотечественников с виниловыми пластинками. Возрождение производства — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране, которое позволит заводу стать достойным преемником советских заводов. Долгое время основным заводом в стране была Апрелевка — легендарное советское производство. И для нас очень важно, что на этапе запуска производства винила рядом с нами был главный инженер Апрелевского завода Бадри Девишев, — говорит генеральный директор «Фирмы Мелодия» Андрей Кричевский».

На начальном этапе завод сосредоточится на выпуске альбомов из каталога фирмы. В  планах компании расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и сторонних музыкальных компаний. Первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем. Сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии для желающих бросить курить».

— Первой пластинкой нового производства, как ни странно, стала знаменитая советская аутогенная тренировка 1980-х годов — запись, которую разработали врачи санатория «Энергетик» в Ялте в рамках курса на ЗОЖ и антиалкогольной и антитабачной кампаний. Это достаточно забавная запись, которую люди пересылают друг другу в интернете как мем и не верят, что советская «Мелодия» была на такое способна. В 1980-е пластинки со специально подобранными композициями и инструкциями диктора стали востребованным средством альтернативной медицины, их воспринимали едва ли не как панацею от всех болезней. Нам кажется, что этот релиз будет актуален в преддверии новогодних каникул, — так прокомментировала это решение заместитель генерального директора «Мелодии» Карина Абрамян.

В тексте издания 1987 года приводилась цитата Ленина, указания по прослушиванию пластинки и напутствие врачей.

— Настойчиво идите к трезвости, и вы узнаете полноценную, прекрасную жизнь. А главное — выигрывает ваше здоровье, семья, государство, ­­— обращались к алкоголикам составители  курса кандидаты медицинских наук И. А. Кулаков, В. Я. Ткаченко.

Помимо этого необычного ретро-релиза в числе первых выпущенных пластинок альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», который отмечает 50-летие и считается первым концептуальным альбомом советской звукозаписи, переиздание альбома «Disco Alliance» латвийской группы Zodiac, переиздание дебютного альбома казахского ВИА «Дос-Мукасан». Сообщается, что все грампластинки напечатаны с оригинальных мастер-лент.

О планах компании «Мелодия» по открытию производства винила в Новосибирске стало известно ещё в августе 2024 года. Тогда представители фирмы говорили, что объём инвестиций в проект составит порядка 150 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с общепита взыскивают сотни тысяч рублей за песни Стинга и Red Hot Chilli Peppers.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : производство пластинок винил


