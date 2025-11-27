Рекламодателям

В Новосибирске с общепита взыскивают сотни тысяч рублей за песни Стинга и RCHP

  • 27/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске с общепита взыскивают сотни тысяч рублей за песни Стинга и RCHP
Охлаждение отношений с Западом, санкции и контрсанкции ничего не изменили в вопросе авторских прав

В Арбитражный суд Новосибирской области в 2025 году поступило более 40 исков к владельцам заведений общепита из-за нарушений авторских прав на музыкальные произведения. Infopro54 изучил эти дела и выяснил, что с предпринимателей взыскивали сотни тысяч рублей не только за песни Полины Гагариной, Zivert и «Ласкового мая», но и за музыку зарубежных исполнителей.

В качестве истцов в делах о музыке выступают Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Эти организации управляют авторскими и смежными правами отечественных и зарубежных авторов и исполнителей. РАО и ВОИС в текущем году подали по 23 исковых заявления в Арбитражный суд Новосибирской области. В большинстве случаев ответчиками выступают одни и те же предприниматели, а в материалах дел речь идет об одних и тех же эпизодах «публичного исполнения с помощью технических средств музыкальных произведений без выплаты вознаграждения». Infopro54 поговорил с одним из предпринимателей, на которого подали в суд за то, что его в заведении играла музыка, и он никому за это не платил.

— Визит одного человека обернулся двумя исками. Как я потом понял, именно так чаще всего и бывает: агентом РАО и ВОИС выступает один человек. Он был в нашем кафе как посетитель. Заказывал еду и напитки и все время вел съемку с помощью телефона. Эта съемка — от момента, как он подходил к зданию и заходил внутрь, до получения им чека и оплаты — была представлена в суде. Суд ее принял как доказательство. В решении говорится, что видеозапись выполнена представителем истца в целях самозащиты гражданских прав. Восемь песен, которые фоном играли, были записаны. Сотрудники с приложения музыкального их включали. И по каждой из них  суд нас обязал заплатить компенсацию. По иску РАО одна песня обошлась нам в 10 тысяч рублей. По иску ВОИС — в 20 тысяч рублей (тут еще деньги тем, кто записывал фонограмму). В общей сложности у нас вышло около 200 тысяч. Это еще суд снизил требования. Я не спорю, что нарушения были, оспаривать нечего. Но что удивляет: за песни американских певцов тоже требует деньги, оказывается, — рассказал индивидуальный предприниматель, попросивший не называть его имени и не указывать заведение.

В числе зарубежных исполнителей, произведения которых фигурируют в исках к новосибирскому общепиту, Стинг, Рианна, Бритни Спирс, Бруно Марс. По количеству песен, записанных в рамках сбора доказательств, одним из лидеров стала американская рок-группа Red Hot Chilli Peppers (RCHP). В одном из новосибирских кафе представитель Российского авторского общества записал четыре их песни. Видеозапись, на которой зафиксировано звучание хитов RCHP, была передана специалисту для фонографического и музыковедческого исследования «для идентификации музыкальных произведений». Это рутинная процедура для подготовки доказательной базы в делах данной категории.

В списке российских музыкантов, авторские права которых защищали в Новосибирске в этом году, есть Стас Михайлов, Полина Гагарина, Дима Билан, Zivert и другие.

В каждом исковом заявлении указывается от пяти до десяти песен. За каждую песню истцы чаще всего требуют по 10 или 20 тысяч рублей. Средняя сумма исковых требований по одному делу около 150 тысяч рублей. Практически во всех делах суд частично удовлетворял исковые требования и уменьшал требуемые суммы компенсации. Мировые соглашения были, но это единичные случаи.

Ранее редакция рассказывала, что суд обязал новосибирского бизнесмена выплатить компенсацию Dior и Chanel. На другого предпринимателя подали в суд из-за контрафактного павлопосадского платка.

Фото Infopro54

