«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Сергей Магер подтвердил, что в Новосибирской области возникла сложная эпизоотическая ситуация.

— Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, как ожидалось, а потом ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, пришлось предпринимать жесткие меры. Они были единственно правильные. Если бы аналогичная ситуация произошла в другой стране, то меры были бы аналогичны, — заявил Сергей Магер.

Он признал, что для ЛПХ и сельхозпредприятий ситуация неприятная, но выбора не было.

— Нужно было купировать ситуацию. Новосибирская область относится к регионам с хорошо развитым животноводством. У нас третье по численности поголовье в стране, —добавил эксперт.

Сергей Магеров заявил, что в регионе уже более двух недель не фиксируются новые вспышки, а значит принятые меры были эффективны.

