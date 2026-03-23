Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Пользователи связали это с окончанием четверти. В Минцифры региона объяснили, что дело в другом

В Новосибирской области 22 и 23 марта регистрируются проблемы с доступом в школьные электронные дневники. Infopro54 обратился за комментарием в региональное Министерство цифрового развития и связи.

Жители Новосибирска сообщают, что не могут зайти в электронные дневники с воскресенья, и связывают это с увеличением числа пользователей, которые отслеживают выставление оценок в конце четверти.

— Вчера при попытке войти появлялось сообщение о том, что ведутся технические работы. Сегодня сервис тоже недоступен – с утра выдает ошибку 400. Сейчас кончается третья четверть, и, видимо, ученики и родители массово пытаются войти в систему. Такое уже не раз было раньше, — сообщила Infopro54 жительница Новосибирска Алена Воронкова.

В Минцифры подтвердили проведение работ 22 марта, но заявили, что сейчас электронный дневник работает в обычном режиме.

— Сервис работает штатно. 22 марта в вечернее время в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа» проводились технические работы, в связи с чем некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при входе. Если у кого-то сохраняется проблема доступа, рекомендуем почистить куки/кэш, обратиться в техническую поддержку по номеру +7 (383) 312-06-21 или электронной почте novosib@help-obr.ru. Кроме регионального сервиса, жители Новосибирской области могут пользоваться федеральным мобильным приложением «Госуслуги.Моя школа». В нем доступны оценки, расписание, домашние задания, — сообщили Infopro54 в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

Добавим, что электронными дневниками в Новосибирской области пользуется абсолютное большинство школьников. Бумажные дневники иногда используют в начальной школе, но это скорее исключение.

Ранее редакция сообщала, на какие сервисы переходят жители региона из-за блокировок Telegram.

 

Фото Infopro54

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

На малых реках Новосибирской области ожидается подъем воды до 1,6 метра

Автор: Юлия Данилова

Вскрытие рек в Новосибирской области метеорологи ожидают в этом году на 2-5 дней позже среднемноголетней нормы (для региона водоемы обычно вскрываются во второй декаде апреля).

— Минувшей осенью реки в области были достаточно полноводны, поэтому максимальные уровни воды в этих реках ожидаются выше среднего — до 1,6 метра. Это Чумыш, Бурла, Чая, Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара. Не исключена вероятность достижения опасных отметок подтопления как прибрежных территорий населенных пунктов и приусадебных участков, так и переливы автодорог, — констатировала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске весна вступает в свои права: днем солнце уже пригревает по-настоящему и город постепенно освобождается от снежного плена. Но ночи пока остаются морозными, и утром тротуары, остановки и дворы покрываются плотным ледяным панцирем. Эта зима стала рекордной не только по количеству осадков, но и по гололедным явлениям.

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги проверок содержания улично-дорожной сети в зимний период 2026 года. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, особое внимание уделялось уборке тротуаров, остановок и подходам к социальным объектам.

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Сергей Магер подтвердил, что в Новосибирской области возникла сложная эпизоотическая ситуация.

— Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, как ожидалось, а потом ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, пришлось предпринимать жесткие меры. Они были единственно правильные. Если бы аналогичная ситуация произошла в другой стране, то меры были бы аналогичны, — заявил Сергей Магер.

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Автор: Артем Рязанов

Площадку на улице Линейная, где в 2023 году произошел взрыв газа, который унес жизни 15 человек и привел к обрушению дома, планируют преобразовать в общественное пространство. Будущая зона отдыха должна будет выполнять две функции: сохранять память о произошедшем, а также предоставлять горожанам возможность для спокойного и уважительного отдыха.

Сейчас идёт этап формирования концепции будущего пространства. Специалистам предстоит проработать ключевые вопросы:

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году ограничения Роскомнадзора на мессенджеры становятся всё строже, и россияне ищут новые каналы для связи с близкими, коллегами и партнерами. Они делают это без VPN и установки дополнительных приложений, используя уже имеющиеся на их телефонах сервисы и известные платформы. Рассмотрим наиболее востребованные платформы, на которые уходят из зарубежных мессенджеров.

Многие россияне вновь обращаются к соцсети «Одноклассники». Причина проста: этой платформой активно пользуются родственники, в том числе пожилые люди.

