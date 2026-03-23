Жители Новосибирска жалуются на проблемы с доступом к электронным дневникам

В Новосибирской области 22 и 23 марта регистрируются проблемы с доступом в школьные электронные дневники. Infopro54 обратился за комментарием в региональное Министерство цифрового развития и связи.

Жители Новосибирска сообщают, что не могут зайти в электронные дневники с воскресенья, и связывают это с увеличением числа пользователей, которые отслеживают выставление оценок в конце четверти.

— Вчера при попытке войти появлялось сообщение о том, что ведутся технические работы. Сегодня сервис тоже недоступен – с утра выдает ошибку 400. Сейчас кончается третья четверть, и, видимо, ученики и родители массово пытаются войти в систему. Такое уже не раз было раньше, — сообщила Infopro54 жительница Новосибирска Алена Воронкова.

В Минцифры подтвердили проведение работ 22 марта, но заявили, что сейчас электронный дневник работает в обычном режиме.

— Сервис работает штатно. 22 марта в вечернее время в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа» проводились технические работы, в связи с чем некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при входе. Если у кого-то сохраняется проблема доступа, рекомендуем почистить куки/кэш, обратиться в техническую поддержку по номеру +7 (383) 312-06-21 или электронной почте novosib@help-obr.ru. Кроме регионального сервиса, жители Новосибирской области могут пользоваться федеральным мобильным приложением «Госуслуги.Моя школа». В нем доступны оценки, расписание, домашние задания, — сообщили Infopro54 в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

Добавим, что электронными дневниками в Новосибирской области пользуется абсолютное большинство школьников. Бумажные дневники иногда используют в начальной школе, но это скорее исключение.

