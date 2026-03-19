Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Наталья Кошкина станет председателем избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщила областная комиссия, ссылаясь на предложение Центризбиркома.

— Должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области стала вакантна в связи с выходом прежнего руководителя комиссии Ольги Анатольевны Благо на пенсию, — говорится в сообщении Новосибирского облизбиркома.

Ольга Благо возглавляла комиссию с 2015 года и ушла с поста в феврале 2026-го.

Наталья Кошкина — выпускница Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне СГУПС). С 2008 по 2018 год она работала секретарем горизбиркома Новосибирска, после чего перешла на аналогичную должность в областную избирательную комиссию, где трудится по настоящее время.

