«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Речь идет о состоянии фасадов зданий и благоустройстве

Более предметные поручения по разработке эскизного проекта и архитектурного облика центральной части Новосибирска рекомендовал подготовить главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. С этой рекомендацией он обратился к мэру города Максиму Кудрявцеву после того, как градоначальник отчитался о проделанной за 2025 год работе на сессии горсовета.

— В первую очередь рекомендации по благоустройству, ремонту фасадов зданий и сооружений, относящихся к федеральным органам исполнительной власти. Мы неоднократно об этом говорим. Уже надо перейти в практическую плоскость, — отметил Буймов.

Он сообщил, что знает, как минимум одиннадцать объектов, которые в 2026 году подлежат реконструкции и ремонту.

— Необходимо, чтобы было какое-то единообразие, чтобы наступил тот период, когда центральная часть города, по меньшей мере, имела замысел, — добавил Николай Буймов.

Кроме того, по его словам, необходимо больше внимания уделить озеленению города.

По словам главного федерального инспектора, сейчас саженцы для благоустройства Новосибирска закупаются в Челябинской области, в Московской области. Необходимо активнее восстанавливать питомник в Новосибирске.

Максим Кудрявцев пояснил, что в мэрии создана рабочая группа, в которую входят представители полпредства президента по Сибирскому федеральному округу. Она нацелена на приведение в нормативное состояние фасадов и центральной части города.

— Особенность центра в том, что здесь находится много федеральных учреждений. Огромное вам спасибо за поддержку, потому что мы вы помогаете коллегам получить федеральное финансирование на реконструкцию, — отметил мэр.

Он добавил, что после наработки практики взаимодействия с собственниками зданий в центре, она будет тиражироваться на все районы города.

— Количество фасадов зданий города Новосибирска, которые находятся в ненормативном состоянии, достаточно большое. И выглядят они не очень красиво. Сейчас профильный департамент проводит инвентаризацию, делает паспорта зданий, чтобы понять, насколько интенсивно в эту работу надо включаться, — пояснил Кудрявцев.

Что касается питомника, то он отметил, что под эти цели под Новосибирском зарезервирована площадка в 46 га. Сейчас на территории строятся гаражные боксы, большой тепличный комплекс, подведена вода. Специалисты определяют какие растения приживутся в городской среде. Первые саженцы уже поставлены в районы города и сейчас собирается статистика по их приживаемости.

Ранее редакция сообщала о том, что собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

