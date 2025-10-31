Умные камеры в Новосибирске нашли семерых пропавших детей за полгода

Новосибирская область продемонстрировала достижения системы «Безопасный город» на выставке «Интерполитех-2025», которая проходила в Москве.

По словам замминистра цифрового развития региона Антона Лошакова, благодаря отечественной системе биометрической видеоаналитики за текущий год правоохранительные органы задержали 2327 человек.

Проект, инициированный губернатором Андреем Травниковым, включает более 4000 видеокамер. Они охватывают важные объекты и места массового скопления людей.

Особое внимание уделено сервису поиска пропавших детей, который впервые представлен именно в Новосибирской области. Программно-аппаратный комплекс отвечает всем стандартам защиты данных. Его ядро построено на российских программных решениях.

За первые шесть месяцев работы, по сообщению Om1 Новосибирск, сервисом воспользовались 73% граждан, обратившихся в службу 112 по поводу исчезновения несовершеннолетних. Искусственный интеллект помог найти семерых детей.

Напомним, в 2023 году систему видеомониторинга Новосибирска настроили на поиск несовершеннолетних. С февраля 2024 года правоохранители получили доступ к видео с камер в ТЦ Новосибирска.

На доступе к системе безопасного города уже несколько лет настаивают страховщики.

Ранее редакция сообщала о том, что «Безопасный город» настраивается на выявление воришек в магазинах Новосибирска.