Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге редакции Infopro54 рассказывали, что pа последние пять лет со станции Новосибирск-Главный 30 и 31 декабря в среднем уезжали 9-10 тысяч пассажиров ежегодно.

Впрочем, большинство новосибирцев планируют встречать 2026 год в домашних стенах (69%). Об этом сообщили аналитики компании SuperJob. 9% будут работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (12 и 6% соответственно). В гостях встретят Новый год 8% опрошенных. 5% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин (7 и 2%). За городом будут праздновать 4%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и проч.) — еще 1%.

Судя по комментариям в соцсетях, в этом году количество новосибирцев, желающих провести новогоднюю ночь в ресторанах города, уменьшилось. Часть горожан жаловались на высокие цены, часть говорили о том, что не нашли интересных программ, а часть признавались, что сильно устали за год и хотят встретить Новый год в домашней обстановке.

