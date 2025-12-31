Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На некоторых маршрутах праздник удастся отметить дважды

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге редакции Infopro54 рассказывали, что pа последние пять лет со станции Новосибирск-Главный 30 и 31 декабря в среднем уезжали 9-10 тысяч пассажиров ежегодно.

Впрочем, большинство новосибирцев планируют встречать 2026 год в домашних стенах (69%). Об этом сообщили аналитики компании SuperJob.  9% будут работать в новогоднюю ночь, причем у мужчин смены на праздник выпадают чаще, чем у женщин (12 и 6% соответственно). В гостях встретят Новый год 8% опрошенных. 5% собираются совершить поездку в другой город, причем мужчины подобными планами делились чаще женщин (7 и 2%). За городом будут праздновать 4%. В других локациях (ресторанах, домах отдыха, за границей и проч.) — еще 1%.

Судя по комментариям в соцсетях, в этом году количество новосибирцев, желающих провести новогоднюю ночь в ресторанах города, уменьшилось. Часть горожан жаловались на высокие цены, часть говорили о том, что не нашли интересных программ, а часть признавались, что сильно устали за год и хотят встретить Новый год в домашней обстановке.

Ранее редакция приводила рекомендации эксперта о том, что на Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Фото freepik, автор: wirestock

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Шанхай Сибирь Россия Новосибирск Владивосток

Теги : самолет поезд Новый год авиакомпания

1
0
0
Предыдущая статья
Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Автор: Юлия Данилова

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Читать полностью

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Автор: Мария Гарифуллина

Предприниматели, торгующие на новосибирских ёлочных базарах пихтами, соснами и елями, рассказали, сколько товара у них останется после 31 декабря и что они будут с ним делать.

Участники рынка уже не помнят ситуаций, когда живые новогодние ёлки были в дефиците. На протяжении многих лет этот товар поставляется в город с запасом. Продавцы знают, что продать всё подчистую получится не у всех. Ежегодно часть товара остаётся не распродана. Но в этом году, по наблюдениям торговцев, таких остатков будет больше, чем в прошлом году.

Читать полностью

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Автор: Оксана Мочалова

Сервис «Пакет» от X5 Group выяснил, на что россияне, в том числе новосибирцы, тратили деньги в преддверии Нового года. Согласно исследованию, основная часть бюджета (51%) направлялась на закупку продуктов для праздничного стола. На подарки близким было отведено 37% средств, а на алкогольные напитки — 9%. Расходы на развлечения и новогоднюю одежду отошли на второй план.

Большинство опрошенных (65%) лишь приблизительно знали, какую сумму потратят на подготовку к празднику, но точный подсчёт провели лишь 11%. По сравнению с прошлым годом расходы должны были вырасти у 26% респондентов, снизиться у 23% и остаться на прежнем уровне у 22%.

Читать полностью

Новогодние каникулы в Новосибирске: от пельменей до лыжни

Автор: Оксана Мочалова

В этом году новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные. Тем не менее горожане могут найти развлечение на любой вкус: от активного отдыха до гастрономических открытий.

Первой новинкой января станет спортивный праздник. 6 января в парке «Сосновый бор» Калининского района впервые пройдёт Новогодний лыжный забег (6+). Первым 30 участникам даже предоставят инвентарь бесплатно. А на следующий день, 7 января, там же подведут итоги конкурса костюмов «Сказочные лики России» (0+).

Читать полностью

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Уважаемые граждане России! Дорогие сибиряки!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне желаю провести эту новогоднюю ночь и праздничные дни с самыми близкими, родными людьми.

Читать полностью

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Автор: Артем Рязанов

На новогодней елке для верующих не должно быть игрушек, изображающих демонов и чертей. Такие украшения считаются кощунственными, сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

— Желательно все-таки, чтобы игрушки на елке были не кощунственными. А так — можно и просто шарики, как обычно, и мишуру, и какие-то фигурки, если они не символизируют демонов. Не должно быть всяких чертей, — рассказал он «РИА Новости».

Читать полностью
Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Власть Общество

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Бизнес Общество

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Общество

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Актуальный разговор Власть Общество

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Общество

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Город Общество

Новосибирцам предлагают встретить Новый год в центре города

Общество

Жители Новосибирска в рыбных магазинах часами стоят в очередях за селёдкой

Общество Туризм

Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Бизнес ПроБизнес

Павел Федотов: Контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Общество

Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

Власть Город

Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Бизнес Власть

Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках

Общество

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Бизнес Общество

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Общество

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Власть Отставки и назначения

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности