Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС

На рассмотрение Госдумы внесены два законопроекта, направленных на защиту граждан, купивших жилье у застройщиков ИЖС. В первом предлагается запретить банкам поднимать ипотечную ставку со льготной до общей при задержке сроков строительства, если человек уже признали пострадавшим по уголовному делу.

— Сейчас банки, «следуя рекомендациям ЦБ» часто отказывают в этой мере, если нет основания (семья не является многодетной, у заемщика не упал заработок), то платеж ипотечника вырастает в разы. Также необходимо запретить штрафны и рефинансирования с огромными переплатами. Добросовестный плательщик не должен отвечать за ошибки банка, который формально ручался за надежность застройщика, — заявил зампредседателя строительного комитета Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко.

Он предложил распространить эту меру на все виды льготных ипотек.

Второй законопроект нацелен на устранение госпошлины за включение в реестр кредиторов. В некоторых случаях она превышает сотни тысяч рублей.

—За то, чтобы получить право на возврат своих же денег или достройку дома, людям надо заплатить сверху неподъемную для них сумму: от 100 тысяч рублей и выше. В итоге заемщики остаются без помощи, — подчеркнул Аксененко.

Напомним, в Новосибирске растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. В июне у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья.

На минувшей неделе был задержан руководитель компании ООО «Дрим Констракшн». Подрядчик не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей, сообщали в прокуратуре. По решению суда он заключен под стражу до 6 января.

