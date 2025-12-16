Рекламодателям

Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС

  • 16/12/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
Люди не должны отвечать за просчеты банков и застройщиков

На рассмотрение Госдумы внесены два законопроекта, направленных на защиту граждан, купивших жилье у застройщиков ИЖС. В первом предлагается запретить банкам поднимать ипотечную ставку со льготной до общей при задержке сроков строительства, если человек уже признали пострадавшим по уголовному делу.

— Сейчас банки, «следуя рекомендациям ЦБ» часто отказывают в этой мере, если нет основания (семья не является многодетной, у заемщика не упал заработок), то платеж ипотечника вырастает в разы. Также необходимо запретить штрафны и рефинансирования с огромными переплатами. Добросовестный плательщик не должен отвечать за ошибки банка, который формально ручался за надежность застройщика, — заявил зампредседателя строительного комитета Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко.

Он предложил распространить эту меру на все виды льготных ипотек.

Второй законопроект нацелен на устранение госпошлины за включение в реестр кредиторов. В некоторых случаях она превышает сотни тысяч рублей.

—За то, чтобы получить право на возврат своих же денег или достройку дома, людям надо заплатить сверху неподъемную для них сумму: от 100 тысяч рублей и выше. В итоге заемщики остаются без помощи, — подчеркнул Аксененко.

Напомним, в Новосибирске растет количество исков к застройщикам ИЖС со стороны обманутых покупателей частных домов. В июне у театра «Глобус» в Новосибирске состоялся согласованный митинг, на который вышли обманутые дольщики «Биш Хауз», «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Эти компании обещали построить заказчикам индивидуальные жилые дома, но не выполнили свои обязательства. Люди остались без жилья.

На минувшей неделе был задержан руководитель компании ООО «Дрим Констракшн». Подрядчик не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей, сообщали в прокуратуре. По решению суда он заключен под стражу до 6 января.

Ранее редакция сообщала о том, что миллион квадратных метров частных домов ввели в Новосибирске. 

Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия».

1 618

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : обманутые дольщики ИЖС Госдума


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу
16/12/25 9:00
Недвижимость
«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям
16/12/25 8:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей
15/12/25 23:50
Город Общество
Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию
15/12/25 19:00
Бизнес Власть Общество
На рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом (видео)
15/12/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Рынки
Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС
15/12/25 17:15
Технологии Финансы
Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель
15/12/25 17:00
Общество
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять