В ГУФСИН прокомментировали новость о «побеге» заключённых в Новосибирске

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области заявили, что информация о побеге девяти заключённых, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

В местных пабликах сегодня появились сообщения о том, что из охраняемых заведений в регионе могли сбежать девять человек. К публикациям добавлены фотографии лиц, предположительно причастных к побегу, с оговоркой о неофициальном характере информации.

— Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о побеге осуждённых в Новосибирской области не соответствует действительности, — пояснил редакции Om1 Новосибирск начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Решетников.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колониях впервые продали продукцию более чем на миллиард рублей.