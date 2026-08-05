Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

В ГУФСИН прокомментировали новость о «побеге» заключённых в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Она появилась в соцсетях региона

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области заявили, что информация о побеге девяти заключённых, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

В местных пабликах сегодня появились сообщения о том, что из охраняемых заведений в регионе могли сбежать девять человек. К публикациям добавлены фотографии лиц, предположительно причастных к побегу, с оговоркой о неофициальном характере информации.

— Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о побеге осуждённых в Новосибирской области не соответствует действительности, — пояснил редакции Om1 Новосибирск начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Решетников.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колониях впервые продали продукцию более чем на миллиард рублей.

Источник фото: Om1 Новосибирск.

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : фейк побег заключённых ГУФСИН

494
1
0
Предыдущая статья
Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах
Следующая статья
В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Автор: Юлия Данилова

Трендом, который сформировался в последнее время в сфере финансового мошенничества, являются персонифицированные атаки на потенциальную жертву. Раньше более распространенными были «холодные обзвоны». Об этом на брифинге в Новосибирске рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

— Готовясь к атаке, мошенник собирает предварительную информацию о конкретном лице, для того чтобы с использованием так называемых крючков и уловок, подсадить его на управляемое воздействие. Это могут быть сведения о номерах машин, о кличках домашних животных, о близких\знакомых, об учителях, репетиторах и так далее. Ключевая задача состоит в создании истории, чтобы человек поверил в то, что с ним разговаривает лицо, которое обладает о нём той информацией, которая не может быть в публичном доступе, — пояснил эксперт.

Читать полностью

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Читать полностью

Подозрительность в тренде: самые распространенные сценарии обмана предпринимателей назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Последние четыре года в России в целом, и в Новосибирске в частности растет сумма хищений через мошеннические схемы, где пострадавшим оказывается бизнес. По итогам 2025 года совокупная сумма ущерба по России составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России Алексей Зейбель.

Он отметил, что в 2024 году антифрод-системы банков заблокировали более 70 млн операций бизнеса на 13,5 трлн рублей. В 2025-м под блокировку попали около 140 млн операций на 14 трлн рублей — это потенциальная сумма, которая могла быть украдена.

Читать полностью

Фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран рассылают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В редакцию Infopro54 поступили сканы сообщения, якобы с «постановлением губернатора» Новосибирской области от 4 марта «О формировании сводных групп специалистов и добровольцев для выполнения задач в рамках международного стратегического партнёрства». Речь идет о наборе специалистов в Иран.

Судя по рассылке, её, возможно, планировали направить в компании и предприятия региона для «формирования групп добровольцев» с определенными техническими, медицинскими и военными навыками.

Читать полностью

ГУФСИН ищет поставщика продуктов для магазинов в колониях Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поставку продовольственных товаров для продажи через магазины при учреждениях ГУФСИН Новосибирской области. Заказчиком выступает АО «Главное промышленно-строительное управление». Участниками тендера могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В списке товаров, необходимых магазинам, расположенным в колониях и СИЗО региона, 329 позиций: кондитерские изделия, сыры, йогурты, соусы и кетчупы, чай и т.д.

Читать полностью

Суд вынес приговор за сообщение о фейковом минировании в здании ВГТРК в Москве

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске суд приговорил к 3 годам лишения свободы Михаила Елизарова, который сообщил о фейковом взрыве здания ВГТРК в Москве.

В прошлом году пьяный Елизаров позвонил в ВГТРК и заявил о готовящемся взрыве. В здании взрывных устройств, их частей и взрывчатых веществ не было обнаружено.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город Общество

В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Бизнес Власть

Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Власть

Губернатор поблагодарил новосибирских строителей за вклад в развитие региона

Бизнес Общество

Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Недвижимость

Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

Недвижимость Общество

Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Бизнес Промышленность

Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Власть Финансы

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Недвижимость

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

Власть Общество

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Право&Порядок

Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Бизнес Власть

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Общество

Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Общество

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Общество

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Общество

Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Бизнес Власть

Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности