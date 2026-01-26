«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

На оперативном совещании 26 января глава региона Андрей Травников дал поручение министерствам и главам муниципалитетов проверить некогда самовольно построенные и реконструированные объекты. Причиной стало обрушение торгового центра в Первомайке, который оказался самовольным объектом. Под обломками ТЦ погиб человек.

— После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий — там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов, — подчеркнул губернатор.

При этом он предупредил, что эту работу нужно проводить аккуратно, без зачисток.

— Необходимо выявить те объекты, которые больше всего вызывают беспокойство, — подчеркнул Травников.

Напомним, двухэтажное здание магазина обрушилось днем 21 января. Вечером 21 января мэрия Новосибирска распространила сообщение о том, что магазин в Первомайском районе был самовольной постройкой. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал. Мэрия пыталась снести объект через суд, но застройщик — Сергей Турков — добился признания права собственности на объект.

22 января Турков был задержан. 23 января, по ходатайству следователя, Первомайский районный суд принял решение об аресте предпринимателя. Он заключен под стражу до 22 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что в локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки.