В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину. Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Вечером 21 января мэрия Новосибирска распространила сообщение о том, что магазин в Первомайском районе был самовольной постройкой. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал. Мэрия пыталась снести объект через суд, но застройщик — Сергей Турков — добился признания права собственности на объект. Утром 2022 января стало известно, что Сергей Турков задержан.

Предприниматель Сергей Турок является собственником и директором двух компаний с одним названием ООО «МС-Групп». По данным сервиса Контур Фокус, одна из них зарегистрирована по адресу ул Ольги Жилиной, 33, вторая — на Маяковского,11. У второй компании есть сайт в интернете с контактами на ул Маяковского, 11. Там же на сайте размещены фото других объектов, которые компания позиционирует как «наши работы». Среди них строительство торгового центра по адресу ул. Героев Революции 64, торгового центра по адресу третий Бронный переулок дом 44.

По данным 2ГИС, в двухэтажном здании на Героев Революции 64 расположено 10 арендаторов. Среди них магазины «Пятерочка», Monro, магазин одежды и обуви, кондитерская «Кузина», сеть салонов маникюра и педикюра.

В ТЦ по адресу третий Бронный переулок, 44 (на базовом фото) — 12 арендаторов. Среди них клуб единоборств для детей и взрослых «Рост», танцевальная студия, магазины «Пятерочка» и «Красное&Белое», кофейня и пивоварня.

Стоит отметить, что подобные центры можно найти во всех районах города. В соцсетях в комментариях к новостям об обрушении магазина, жители Новосибирска предлагают правоохранительным органам посмотреть объекты на Затулинке, в районе Гусинобродского шоссе и т.д.

По данным сервиса Контур.Фокус, Сергей Турков является директором и учредителем компании ООО «МС-ГРУПП» (производство строительно-монтажных работ), а также участником ООО «Высокий» (добыча руд и песков драгметаллов) и ООО «Огнеупор» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы настаивают на масштабной проверке всех подобных объектов в городе.