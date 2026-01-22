Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Компания арестованного из-за обрушения магазина предпринимателя построила в городе еще несколько объектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Вечером 21 января мэрия Новосибирска распространила сообщение о том, что магазин в Первомайском районе был самовольной постройкой. Разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал. Мэрия пыталась снести объект через суд, но застройщик — Сергей Турков — добился признания права собственности на объект. Утром 2022 января стало известно, что Сергей Турков задержан.

Предприниматель Сергей Турок является собственником и директором двух компаний с одним названием ООО «МС-Групп». По данным сервиса Контур Фокус, одна из них зарегистрирована по адресу ул Ольги Жилиной, 33, вторая — на Маяковского,11. У второй компании есть сайт в интернете с контактами на ул Маяковского, 11. Там же на сайте размещены фото других объектов, которые компания позиционирует как «наши работы». Среди них строительство торгового центра по адресу ул. Героев Революции 64, торгового центра по адресу третий Бронный переулок дом 44.

По данным 2ГИС, в двухэтажном здании на Героев Революции 64 расположено 10 арендаторов. Среди них магазины «Пятерочка», Monro, магазин одежды и обуви, кондитерская «Кузина», сеть салонов маникюра и педикюра.

В ТЦ по адресу третий Бронный переулок, 44 (на базовом фото) — 12 арендаторов. Среди них клуб единоборств для детей и взрослых «Рост», танцевальная студия, магазины «Пятерочка» и «Красное&Белое», кофейня и пивоварня.

Стоит отметить, что подобные центры можно найти во всех районах города. В соцсетях в комментариях к новостям об обрушении магазина, жители Новосибирска предлагают правоохранительным органам посмотреть объекты на Затулинке, в районе Гусинобродского шоссе и т.д.

По данным сервиса Контур.Фокус, Сергей Турков является директором и учредителем компании ООО «МС-ГРУПП» (производство строительно-монтажных работ), а также участником ООО «Высокий» (добыча руд и песков драгметаллов) и ООО «Огнеупор» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы настаивают на масштабной проверке всех подобных объектов в городе. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : торговый центр самовольная постройка проверка Обрушение

1
0
0
Предыдущая статья
Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Количество выявленных в России майнинговых ферм в 2025 году выросло на 44%, об этом сообщили в пресс-службе МТС. С помощью платформы EnergyTool компания выявила более 196 тысяч случаев майнинга.

На Сибирь пришлось 18% от общего количества ферм. Абсолютным лидером в округе стала Иркутская область — 50% выявленных случаев майнинга. Новосибирская область расположилась на втором месте (21%), на третьем — Красноярский край (18%). Реже всего инциденты майнинга фиксировали в Республике Алтай и Тыве.

Читать полностью

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Читать полностью

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Автор: Юлия Данилова

В Сибирском ГУ Банка России прокомментировали ситуацию на рынке ОСАГО региона. Как отметил начальник управления Николай Морев, за 2024 год в регионе превышение выплат над сборами по автогражданке составляло около 0,7 млрд руб., а за девять месяцев 2025 года — 1,8 млрд руб. Ситуация ухудшается.

Включение Новосибирской области в зону действия повышенных тарифов по ОСАГО, по его словам, связано с тем, что в регионе на протяжении длительного времени выявляются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по автострахованию.

Читать полностью

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

В ближайшее время холдинг «Новапорт» выберет вариант второй очереди реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев. Он отметил, что в 2025 году прорабатывалось несколько вариантов концепции.

— В ближайшее время акционер определиться с концепцией, и мы начнем работу. Если вариант будет утвержден, то на первом этапе планируется снос терминала А и застройка этого пятна. В 2026 году будем вести работы по проектированию и демонтажу, а потом приступим к строительным работам. Запуск объекта возможет в 2029 году, — не исключил Фуряев.

Читать полностью

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» до июля 2026 года. Соответствующее определение размещено на сайте суда. Судья приняла его после рассмотрения отчета конкурсного управляющего компании Татьяны Горбачевой.

Напомним, в конце декабря 2025 года Горбачева обратилась в Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Читать полностью

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Бизнес

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Бизнес Туризм

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Финансы

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Бизнес ПроБизнес

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Недвижимость Общество

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Общество

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Бизнес

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности