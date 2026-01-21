Поиск здесь...
Бизнес Власть Право&Порядок

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Мэрия пыталась заставить владельца объекта снести его через суд

Магазин в Первомайском районе Новосибирска был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (согласно сведений ЕГРН – собственником является Турков Сергей Иванович) по ул. Наумова в Первомайском районе города Новосибирска. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении мэрии.

Позже застройщик обратился в мэрию с заявлением (от 12.10.2017) о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания.

— Заявление носило формальный характер, так как было подано без необходимых документов. Ему было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В том числе с указанием информации об установлении факта самовольного строительства, — подчеркнули в мэрии.

Муниципалитет подавал иск в Первомайский суд на снос самоволки

Муниципалитет подавал иск в Первомайский суд на снос самоволки, но одновременно застройщик направлен встречный иск о признании права собственности на объект. Этот иск был удовлетворен судом. Что было представлено в суд в качестве доказательства безопасности объекта — неизвестно.

— Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на застройщике, — заявили в мэрии.

Напомним, сегодня днем в двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций.  Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что из-под завалов извлечены два человека, оба направлены в больницу. У одного из них — травмы средней тяжести.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли. Причины происшествия выясняются. Предварительно, крыша могла обрушиться под тяжестью снега.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий прокомментировал информацию о третьем пострадавшем в результате обрушения ТЦ в Первомайском районе:

— Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

В ходе обрушения также повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных около здания ТЦ, передает ТАСС.

По данным 2ГИС, по этому адресу находятся 7 арендаторов, в том числе магазин «Ярче», суши-бар, эконом-магазин одежды, а также магазин китайских продуктов.

По данным сервиса Контур.Фокус, Сергей Турков является директором и учредителем компании ООО «МС-ГРУПП» (производство строительно-монтажных работ), а также участником ООО «Высокий» (добыча руд и песков драгметаллов) и ООО «Огнеупор» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы настаивают на масштабной проверке всех подобных объектов в городе. 

Фото пресс-службы областной прокуратуры, СУ СК по Новосибирской области.

Рубрики : Бизнес Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : самовольная застройка прокуратура Обрушение

